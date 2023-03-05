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移民專頁／H-4轉成F-1 須有配偶H-1文件

李亞倫律師主答
從H-4要轉換成F-1學生身份的申請，配偶必須提供他的文件。(Getty Images)
從H-4要轉換成F-1學生身份的申請，配偶必須提供他的文件。(Getty Images)

讀者問：

我的H-4簽證，將於今年3月3日到期。我想轉換成F-1學生身份，自己去唸書。我是否可以在沒有我丈夫的文件或支持的情況下轉換我的F-1身份？

答：

若沒有你丈夫提供他的文件，你很難讓美國移民局來批准你從H-4轉換成F-1學生身份的申請。要在美國轉換身份，美國移民局必須確認你和你的丈夫都保持著合法的非移民身份。而且，他們會特別關注你的丈夫，因為他是你們H-1B/H-4身份的主要受益人。你需要一份他的H-1B批准單的副本和H-1B雇主最近發給他的工資單，來證明他正保持著他的身份。

編按：

H-4簽證：是美國公民及移民服務局頒發給H-1B簽證持有者的配偶或21歲以下孩子的非移民簽證。該簽證允許工作簽證持有者的親屬合法入境美國，並在美國居留。

H-1B簽證：是美國簽發給在該國從事專業技術類工作的人士的簽證，屬於非移民簽證，是美國最主要的工作簽證類別。由雇主出面為申請人申請這種簽證。

F-1簽證：F-1簽證必須由美國駐外大使館和領事館頒發。想要來美就讀的學生必須向要就讀的學校申請，獲得I-20表後方能申請F-1簽證。

工作簽證 移民局 H-1B

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