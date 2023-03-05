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星座／3月5日至3月11日 水瓶座收穫欣喜 處女座舉步維艱

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3月5日至3月11日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數：★★★★☆

理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作中則應理性為上，才能讓事務順利展開。

開運服飾：皮毛大衣

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

金牛座 總運指數：★★★☆☆

本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發生的小小不愉快總能揮之而去。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

雙子座 總運指數：★★☆☆☆

本周你的情緒時常處於高度緊張的狀態，以致於遇到瑣碎的小事也會焦躁不安，感覺什麼事都做不好。把結果看淡一點就能以平常心應對。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

巨蟹座 總運指數：★★★☆☆

本周的好運就是個山寨貨，許多事情一開始讓你覺得還算順利，但在深入後就會遇到各種麻煩，還只能獨自承擔「客服」的角色。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

獅子座 總運指數：★★★★☆

愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小失大；個人財富可望上升，但花錢應有節制。

幸運色彩：象牙白

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

處女座 總運指數：★☆☆☆☆

本周不受運氣青睞，無論是追愛還是追逐夢想都顯得舉步維艱。過度急於獲得一個結果，得到的往往是失望，踏踏實實打好基礎。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天秤座 總運指數：★★☆☆☆

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需要刻意調整心態，宣洩一番後自然能找回自己。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

天蠍座 總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

射手座 總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係改善。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 總運指數：★★★☆☆

你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處的事情。倘若是大事，務必要與信賴之人商議。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

水瓶座 總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 總運指數：★★★★☆

戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明自己；理財需謹慎，不可輕信那些理財產品。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

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