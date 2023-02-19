你我不同調／克魯曼看生產力 什麼叫進步？

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國營建起造新大樓、房屋，有些學者悲嘆規管太嚴，以至於建築藝術及營造生產力未升反降；這一點觸動經濟學者克魯曼 心弦，反思環保、職安規管，是否影響到經濟生產力，若有，是好是壞；但克魯曼認為，環保、職安規管制定以來，民眾環境安全改善，勞工 職場安全改良，全民健康受到俾益，傳統的生產力測量面向沒能把這些列入，實有缺憾。

紐約時報 前幾天出版作家克萊恩(Ezra Klein)專欄，談美國很獨特，建築藝術沒進步，他援引官方數據稱美國的營造生產力，基本上就是要蓋一間房子或特定規模的建築物，要花的人工時數，不知怎地沒有任何改善，甚至出現退步。

克萊恩宣稱，1970年代以來科技進展既多又廣，要蓋東西更容易、更便宜，所以營造生產力沒改善愈發奇怪。他主張問題可能在廣言之的規管過嚴，也就是既得利益取得太多「否決點」，非到他們的要求獲得滿足，不然可以阻擋營造構工。克魯曼認為克萊恩或許說對了。

但克萊恩的論述讓克魯曼想到的是1970年代的經濟學論辯。那時候整個經濟的生產力成長都告放緩，與目前討論營造生產力多有共通。當然，有些問題因此浮現，討論生產力是否就是測量經濟成功的正確方法。

克魯曼指出，生產力在二戰後幾十年成長飛速，一個世代就增加一倍；接下來急劇放緩多年。1990年代後成長再起，很可能是資訊科技帶動，最近放緩也令人煞感興趣，但克魯曼不想談這個。

克魯曼想探究的是：1970年代生產力走軟，是因何所致？當時有派流行理論，在一些實證撐腰之下說，生產力成長趨疲，至少有些反映在政府規管增加。環保署成立於1970年、職業安全及衛生署則是1971年，兩家官署都對民間企業施加一堆新規則，很難不認為這些規則，對勞工生產力有負面影響。

但增加規管真意味著壞事嗎？克魯曼認為不必然如此。

2020年，勞工統計局對職業安全衛生法發布50年回顧，同時公布的圖表指出，1970年代初期的美國職場，依現代標準來看，真是非常危險的場合；因公受傷或生病大為降低，克魯曼認為才是進步。

然而，這種進步，不是實際國內生產總額(GDP)測量時展示的進步，也沒反映在生產力數據上。故此，生產力數字只顯示安全法規的成本，而非益處。

環境法規的境遇也是如此。

克魯曼指出，1960年代紐約市碰到惡劣天氣時，是烏烟瘴氣的灰黑城市，現在當然不再那樣。環保署曾對「清淨空氣法」(Clean Air Act)做有系統的研究，發現它帶來的好處，很多都以健康改善來呈現，遠遠超過因法規而起的成本。

但是，這些益處一樣沒展現在眾所測量的生產力，或許是延後太久才呈現（照理來講，更健康的勞工生產力更好）。

所以，1970年代生產力放緩，部分可能代表的是側重點的轉移，有意選擇讓職場更安全，天空更乾淨，即使要付出生產的代價也在所不惜，而非生產力改善的動力流失。

這些選擇站得住腳嗎？當然站得住。這些政策能實施得更好嗎？肯定如此，政策能實施得更好，有什麼時候不是如此？

但現在克魯曼倒願意承認，營造構工的讓步，在沒有1970年代政策帶來的社會益處下，效益遠差於平均值。「鄰避行為」(NIMBYism)，也就是不得在我家附近建設，它衍生的問題龐大又明顯；按推測是更大問題的一部分，也就是其中，太多利益團體有權讓構工變得困難，即便那些建設專案對公共利益造福甚大也一樣。只是，有件要事要釐清：讓企業更容易隨心所欲，並非永遠是好事。