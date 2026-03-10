伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

我的頻道

記者張鈺琪／即時報導
據路透轉述伊朗國家媒體報導，伊朗革命衛隊提出可通行荷莫茲海峽的條件是將以色列和美國大使驅逐出境，而非與美國及以色列沒有外交關係。（路透）
內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

貼文附圖顯示，在聯合國會員國中，有兩個國家符合上述標準，分別為伊朗與北韓（朝鮮民主主義人民共和國）。圖片內容指出，美國國務院資料顯示，美伊外交關係已於1980年中斷，美國也明確表示與北韓沒有外交關係；以色列方面，伊朗與北韓也不在其正式邦交國之列。

至於非聯合國會員、但常被單獨討論的政治實體，則有3個符合條件，分別為台灣、巴勒斯坦（State of Palestine／Palestinian territories）以及北賽普勒斯（土耳其共和國北賽普勒斯，TRNC）。

圖片內容並補充，關於台灣，美國國務院指出，美國與台灣「沒有外交關係」，但維持強健的非官方關係；以色列在台北設有「以色列經濟文化辦事處」，台灣在以色列亦設有代表處，顯示雙方存在實質往來，但並非正式邦交。

至於巴勒斯坦，圖片說明，美國目前透過「巴勒斯坦事務辦公室」以及與巴勒斯坦領土及巴勒斯坦自治政府的接觸處理相關事務，並非正式外交關係；以色列與巴勒斯坦自治政府之間則存在協議、協調與安全合作機制，但也不屬於正式外交關係，並稱此為依官方架構作出的保守推論。

關於北賽普勒斯，圖片內容指出，美國與以色列均不承認TRNC；以色列外交部亦表示，不承認「北賽普勒斯」為主權國家，且與其沒有外交關係。

不過根據央視新聞10日上午報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，任何阿拉伯或歐洲國家，只要驅逐以色列和美國大使，即可「完全自由、合法地通過荷莫茲海峽」。

另，路透轉述伊朗國家媒體報導，伊朗革命衛隊表示，任何將以色列與美國大使驅逐出境的阿拉伯或歐洲國家，都將獲得「完全的權限與自由」，可通行荷莫茲海峽。

伊朗 北韓 聯合國

伊朗外長：與美談判已破局 飛彈攻勢「要多久就多久」

避伊朗攻擊 多國船隻偽裝「中國身分」穿越荷莫茲海峽

伊朗駐北京大使：只要美離開 保證荷莫茲海峽通航安全

送中國禮物？川普：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

伊朗：任何國家驅逐美以大使 就能通過荷莫茲海峽

伊朗駐北京大使：美國離開 即可保證荷莫茲海峽通行安全

