將是川普下一個目標？ 古巴人憂前途未卜

古巴人看到伊朗的處境之後，對於如何在全球亂局底下生存日漸憂心。示意圖。（美聯社）

美以聯軍周末期間對伊朗發動軍事行動之後，川普盟友、共和黨 南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)接受福斯新聞網「美國周日夜」(Sunday Night in America)節目專訪時說：「下一個就是古巴。」CNBC新聞頻道5日報導，川普上個月拋出「友好接管」(friendly takeover)古巴的提議但未說明細節，古巴人看到伊朗的處境之後，對於如何在全球亂局底下生存日漸憂心。

美國從1月以來對古巴祭出石油封鎖，古巴主要石油供應者、委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)被美軍活捉，導致古巴經濟危機嚴重惡化，面臨蘇聯瓦解以來的最大考驗。跟古巴有策略夥伴關係的伊朗目前則受到攻擊。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(Royal United Services Institute)拉丁美洲安全資深研究員索拉(Carlos Solar)受訪時說，「友好接管」可能類似馬杜洛被推翻之後的委內瑞拉，「當地雖然有威權政府執政，但前進方向與速度卻聽從美國指揮」。

索拉指出，古巴受到川普政府施加最大壓力之際，並沒有委內瑞拉、伊朗的支持，但目前仍不清楚的是，美國要如何瓦解古巴政權，逼迫哈瓦那投降。

他表示，目前並沒有看到類似馬杜洛被捕之前的「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve)美軍提前部署，「美國很可能用完全不一樣的方式對待古巴」。

英國諾丁罕大學(University of Nottingham)拉丁美洲研究教授庫馬拉斯瓦米(Par Kumaraswami)對CNBC表示，川普政府攻擊伊朗以及近來對古巴政權的評論發言，讓哈瓦那更加感受前途未卜及焦慮。她指出，古巴人愈來愈擔心如何在全球混亂局勢生存，最近伊朗遭受攻擊讓古巴人的恐懼感受更難排除。

庫馬拉斯瓦米表示，跡象顯示，目前美國與古巴之間正針對古巴經濟進行磋商，由此可見古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Diaz-Canel)把改善經濟列為第一優先。

她說，從1959年共產黨執政以來，古巴立場相當一致，唯有因應不斷變化的地緣政治環境才能生存。

英國風險分析機構Verisk Maplecroft美國研究部主任孟克斯(Robert Munks)說，伊朗行動讓古巴暫時躲過華府的關注視線，不過華府已表明調整之後的國家安全策略首重西半球。他指出：「古巴為自己找到一個生存窗口，但可能時間短暫。」