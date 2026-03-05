哈米尼國喪延後 次子與革命衛隊關係密切 被當接班人培訓

我的頻道

編譯盧思綸／綜合報導
中東戰爭進入第五天，雙方死亡人數超過1200人。圖為伊朗人民抬著2月28日遭到攻擊的女校學生棺木。（美聯社）
美以聯軍擊殺伊朗最高領袖哈米尼，哈米尼次子穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)成為最有希望的繼任者。紐約時報報導，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

現年56歲的穆吉塔巴，1969年出生於伊朗宗教重鎮馬什哈德。他與伊朗革命衛隊關係密切，1987年高中畢業後便加入伊朗軍事體系，並在兩伊戰爭的後期服役。1989年，他的父親哈米尼接替何梅尼成為最高領袖。

哈米尼掌權後，穆吉塔巴赴庫姆師從伊朗知名教士，並在宗教學院任教，藉此打入宗教菁英圈累積聲望。他長年在幕後運作，被形容暗中協助掌控最高領袖辦公室，僅在少數政治爭議時才偶爾曝光。

其中一次發生在2005年總統大選。改革派指控穆吉塔巴與革命衛隊及部分宗教領袖在幕後運作，協助保守派候選人阿馬丁加德勝選。改革派人士卡魯比更點名「一位宗師的兒子」干預選舉；哈米尼則出面護航，強調穆吉塔巴「本身就是宗師，不是宗師的兒子」。

每日郵報引述維基解密一份2008年美國機密報告指出，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，在政權內被視為強勢且有能力的領導者，也被當作接班人訓練。

他與革命衛隊高層關係深厚，能掌握核心情資，被看好未來將接掌部分國家權力。

伊朗反對派媒體「伊朗國際」透露，負責遴選最高領袖的伊朗專家會議在革命衛隊壓力下，據稱已內定穆吉塔巴為下任最高領袖。

伊朗國營電視台宣布，最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)國喪將會順延。

據統計，伊朗目前已有至少1045人喪生，以色列方面則有11人身亡。黎巴嫩衛生部指出，當地有超過50人死亡。另外，有6名美軍陣亡。

美以聯軍4日加強對伊朗安全部隊和其他權力象徵進行轟炸，德黑蘭則誓言徹底摧毀中東的軍事和經濟基礎設施，在在顯示這場戰爭絲毫沒有結束跡象，甚至有進一步擴大的風險。

美聯社報導，這場戰爭今天進入第5天，以色列除攻擊德黑蘭之外，也對伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨(Hezbollah)進行轟炸；伊朗則攻擊巴林、科威特和以色列。

