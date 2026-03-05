德憂伊朗難民湧入 社民黨：難再承受2015年梅克爾政策

我的頻道

編譯中心／綜合4日電
圖為伊拉克什葉派穆斯林4日抬著伊朗最高領袖哈米尼的棺材複製品，舉辦一場象徵性的葬禮。(美聯社)
美伊衝突升溫，德國部分人士憂心，繼敘利亞與烏克蘭戰事後，中東局勢恐引發新一波難民潮。德國當前約有32萬名具伊朗移民背景人口，是歐洲伊朗裔社群規模最大的國家。社民黨發言人示警，區域衝突進一步擴大恐導致大規模跨境流動，歐洲必須提前評估難民收容體系承載能力。

美國、以色列與伊朗開戰，德國官方表示，不會參與此次對伊朗軍事行動，部分人士擔心，若伊朗陷權力真空或衝突持續升級，人口約9200萬的伊朗，將發生大規模跨境流動，對歐盟造成壓力。

德國執政聯盟社民黨(SPD)外交政策發言人阿麥托維奇(Adis Ahmetovic)4日警告，區域衝突進一步擴大恐導致大規模跨境流動，阻礙歐洲近年艱難推動的移民政策重整。

阿麥托維奇表示，德國無法再一次承受2015年梅克爾(Angela Merkel)時代的難民政策，當年敘利亞難民大量流向德國，梅克爾政府對尋求庇護者敞開大門，社會也興起一股「歡迎難民」文化。

10年間大量外籍人口湧入也對德國社會帶來不小震盪。中東移民一方面緩解德國勞動力短缺問題；另一方面，另類選擇黨(AfD)藉移民議題崛起，挑戰德國政治記取歷史教訓，不與極右翼政黨合作的政治防火牆。

根據德國聯邦統計局資料，當前居住在德國的伊朗裔移民約有32萬人，為擁有全球較多的伊朗僑民社群、也是歐洲伊朗裔移民最多的國家。

當代德國伊朗社群的形成，最早可追溯至1979年的伊斯蘭革命，當時不少知識分子、學生與政治異議人士離開伊朗，西德成為重要庇護目的地之一。

1980年至1988年的兩伊戰爭期間，逃離戰亂與政治壓力的伊朗人持續申請庇護，使伊朗長期名列德國重要庇護來源國之一，德國逐步形成規模可觀的伊朗移民社群。

2015年歐洲難民危機期間，儘管當時申請庇護者多來自敘利亞及阿富汗，因政局動盪與宗教自由受限，來自伊朗的庇護申請者仍列當年第五大來源國。

德國伊朗裔社群擁有較高的教育水準，是德國教育程度最高的移民群體之一，許多人從事醫療、工程、IT、學術研究等專業職業；近年在柏林各抗議現場，也時常見到伊朗移民與留學生為人權議題發聲。

根據德國聯邦移民與難民局(BAMF)研究，伊朗裔社群整體教育程度較高，與第一代移民背景密切相關。1979年伊斯蘭革命後離開伊朗的多為知識分子、大學生與中產階級家庭，形塑今日在德伊朗社群的教育結構與職業分布。

德國部分人士憂心,美伊衝突升溫恐引發中東新一波難民潮;圖為一名伊朗男子4日在德黑...
德國部分人士憂心，美伊衝突升溫恐引發中東新一波難民潮；圖為一名伊朗男子4日在德黑蘭市中心損毀的警察局廢墟中插上伊朗國旗。(歐新社)

