逃離波灣 包機赴歐最貴23萬元 阿聯酋逾1.7萬人已離境

一些因美國和以色列與伊朗衝突而滯留在中東的西班牙公民，4日在阿曼某處登上了一架軍用遣返航班。(路透)

數以萬計的航空旅客因美、以兩國與伊朗之間的衝突而受困中東，不過部分旅客財力雄厚選擇支付高額費用，包機經由未受伊朗無人機與飛彈攻擊影響的機場飛往歐洲，以求順利離境。部分尋求撤離的旅客甚至支付高達20萬歐元(約23萬美元)費用。另外，阿聯酋3日宣布與鄰國開放「安全空中走廊」，協助旅客返家。

美聯社報導，美國、以色列2月28日空襲伊朗，伊朗隨即針對設有美軍基地群的波灣各國展開飛彈與無人機報復。局勢動盪導致阿拉伯聯合大公國的杜拜(Dubai)、阿布達比(Abu Dhabi)、以及卡達首都杜哈(Doha)等主要機場相繼關閉，包機需求隨之暴增，部分尋求撤離的旅客甚至支付高達20萬歐元費用。

原以安全、奢華聞名的杜拜，如今不少旅客被迫走陸路撤離，包括花4小時車程前往阿曼首都馬斯開特(Muscat)、或耗費10小時至沙烏地阿拉伯首都利雅德(Riyadh)，再搭乘為數不多的商業班機，或選擇包機離境。自衝突爆發以來，這些航班的費用也全面飆升。

數以萬計的航空旅客因美、以兩國與伊朗之間的衝突而受困中東；圖為1日關閉的杜拜國際機場。（美聯社）

在美以與伊朗衝突期間滯留在中東的西班牙公民，4日正在阿曼某處等待登上軍用遣返航班。(路透)

法國私人飛機經紀公司JET-VIP執行長庫拉(Altay Kula)表示，「需求龐大到我們根本調不到足夠的飛機」。他說，以往從利雅德飛往葡萄牙波圖(Porto)的16人座私人飛機包機費用約10萬歐元，如今費用已翻倍。

包機價格根據出發地、機型、航線限制而異，Vimana Private Jets執行長那蘭(Ameerh Naran)指出，目前波灣地區飛往歐洲的包機價格介於15萬到20萬歐元之間。

英國風險管理與安保公司Alma Risk營運規劃總監麥考爾(Ian McCaul)指出，受交通壅塞影響，從杜拜前往阿曼的邊境等候時間最長可達4小時，轉運費用也動輒數千美元。

總部在杜拜的包機公司Air Charter Service中東總部執行長哈納(Elie Hanna)表示，目前多數包機離境航班都從阿曼出發。由於大多飛機還滯留在關閉機場，可調度數量有限，導致價格居高不下。

綜合媒體報導，阿聯酋3日宣布與鄰國開放「安全空中走廊」，協助國民返國、旅客歸家。約旦周二亦宣布自周一晚起恢復讓民航機越境及升降。

阿聯酋經濟及旅遊部長馬里(Abdulla Bin Touq Al Marri)表示，目前可以每小時讓48班緊急疏散班機升降，並將依據安全評估，可能逐步增加航機。在周日至周二的首階段，有近1.75萬人已分乘60班飛機離開，下一階段每小時將增至逾80班機，讓超過2.7萬人離境。

美國國務院周二表示已與約旦、沙烏地阿拉伯、阿聯酋協調，安排包機協助美國公民離開中東。國務院稱，自美以上周六空襲伊朗以來，已有超過9000名美國人撤離中東。