為何亞馬遜三座資料中心會遭攻擊？伊朗證實：誰叫它支援美軍行動

亞馬遜位於中東的三座資料中心遭到伊朗無人機攻擊，伊朗表示，是因為這些設施涉及支援美軍行動。(路透)

伊朗官方媒體周三（4日）表示，亞馬遜位於巴林的資料中心遭到伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的攻擊，是因為該公司支援美國的軍事行動。

亞馬遜旗下雲端運算事業（AWS）周一證實，旗下位於巴林的一處資料中心在周日遭到無人機襲擊而受損。此外，位於阿拉伯聯合大公國的兩座資料中心也遭到無人機「直接攻擊」，同樣受損。

根據AWS服務狀況儀表板，目前所有受影響的設施仍處於離線狀態。

伊朗法斯通訊社在社群媒體Telegram表示，在巴林對亞馬遜資料中心發動攻擊，是為了「查明這些中心在支援敵方軍事與情報活動中所扮演的角色」。

美國和以色列聯軍在上周末對伊朗發動空襲，隨後，伊朗針對波斯灣各地的以色列與美國基地展開了報復行動。

亞馬遜方面對此拒絕發表評論。

這些受攻擊的亞馬遜資料中心除了結構受損外，也遭遇電力中斷，且在消防員撲滅火勢後造成部分水帶來的損害。由於此事件，部分熱門的AWS應用程式出現了「錯誤率上升及可用性降低」的情況。

AWS對雲端客戶的建議是，備份他們的資料、考慮將工作負載遷移至其他區域，以及將網路流量導離巴林與阿聯地區。

AWS在2019年啟用位於巴林地區的服務，負責處理當地政府的大量工作負載。該公司在巴林亦設有辦事處，主要供AWS員工使用。

本周稍早，由於中東局勢動盪加劇，亞馬遜已指示其在中東地區的所有企業員工改為遠端辦公，並要求「遵循當地政府的指引」。