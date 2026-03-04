我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美以重擊伊朗：一場可控的失控？

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

為何亞馬遜三座資料中心會遭攻擊？伊朗證實：誰叫它支援美軍行動

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜位於中東的三座資料中心遭到伊朗無人機攻擊，伊朗表示，是因為這些設施涉及支援美軍行動。(路透)
亞馬遜位於中東的三座資料中心遭到伊朗無人機攻擊，伊朗表示，是因為這些設施涉及支援美軍行動。(路透)

伊朗官方媒體周三（4日）表示，亞馬遜位於巴林的資料中心遭到伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的攻擊，是因為該公司支援美國的軍事行動。

亞馬遜旗下雲端運算事業（AWS）周一證實，旗下位於巴林的一處資料中心在周日遭到無人機襲擊而受損。此外，位於阿拉伯聯合大公國的兩座資料中心也遭到無人機「直接攻擊」，同樣受損。

根據AWS服務狀況儀表板，目前所有受影響的設施仍處於離線狀態。

伊朗法斯通訊社在社群媒體Telegram表示，在巴林對亞馬遜資料中心發動攻擊，是為了「查明這些中心在支援敵方軍事與情報活動中所扮演的角色」。

美國和以色列聯軍在上周末對伊朗發動空襲，隨後，伊朗針對波斯灣各地的以色列與美國基地展開了報復行動。

亞馬遜方面對此拒絕發表評論。

這些受攻擊的亞馬遜資料中心除了結構受損外，也遭遇電力中斷，且在消防員撲滅火勢後造成部分水帶來的損害。由於此事件，部分熱門的AWS應用程式出現了「錯誤率上升及可用性降低」的情況。

AWS對雲端客戶的建議是，備份他們的資料、考慮將工作負載遷移至其他區域，以及將網路流量導離巴林與阿聯地區。

AWS在2019年啟用位於巴林地區的服務，負責處理當地政府的大量工作負載。該公司在巴林亦設有辦事處，主要供AWS員工使用。

本周稍早，由於中東局勢動盪加劇，亞馬遜已指示其在中東地區的所有企業員工改為遠端辦公，並要求「遵循當地政府的指引」。

世報陪您半世紀

上一則

伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

下一則

螞蟻雄兵被套牢 南韓總統豪賭「股市造富」恐遇反噬

延伸閱讀

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘
伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及
伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 稱「摧毀基地指揮總部」
FT：伊朗正在執行哈米尼制定的「中東混亂」報復計畫

FT：伊朗正在執行哈米尼制定的「中東混亂」報復計畫

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系