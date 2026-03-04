紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住

以色列與美國空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗民眾1日聚集在首都德黑蘭的革命廣場表達哀悼。（路透）

紐約時報3日分析指出，在美國與以色列 對伊朗 開戰後，伊朗的首要目標就是生存下來。為了達到這一點，德黑蘭當局希望提高川普 總統承受的戰爭代價，包括美軍傷亡、能源成本與通膨壓力，試圖促使川普宣布勝利並收手。

外交官與分析人士表示，面對美國與以色列的壓倒性火力，伊朗正試圖將戰場從本土擴大至整個地區，目標包括破壞鄰國的石油與天然氣基礎設施、關閉荷莫茲海峽航運並限制空中交通；這些作法都是為了擾亂波斯灣經濟，並推高全球能源價格與通膨。伊朗同時也試圖耗盡敵方持有的昂貴飛彈攔截器。

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院學者納斯爾（Vali Nasr）表示：「這場戰爭已經成為意志與耐力的考驗。」他說：「伊朗正面對在質量上更具優勢的軍事力量，因此戰略是透過擴大戰場、使戰爭更加複雜，並提高對全球經濟的風險，來測試對手的意志。」

這項戰略並不複雜。國際危機組織（International Crisis Group）伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）表示：「伊朗希望盡可能擴散戰爭帶來的痛苦，不論自身付出多大代價，也不在乎與鄰國關係惡化，希望藉此激起足夠的反戰聲浪，迫使美國總統川普退讓。」瓦埃茲並補充指出，對伊朗而言，「生存本身就是勝利，即使是一場慘勝。」

伊朗這項計畫被稱為「非對稱持久戰」，即接受初期損害，以保留在以色列、美國與波斯灣國家防空系統被拉到極限時進一步升級衝突的能力。伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）2日在X平台發文宣稱，伊朗「與美國不同，已為一場長期戰爭做好準備」，包括逐步升級衝突並擴大戰場的計畫。

伊朗戰略背後的邏輯是，川普面對即將到來的期中選舉以及持懷疑態度的MAGA運動，可能會選擇在美軍傷亡與通膨進一步升高之前縮減戰事。軍事分析人士加迪（Franz-Stefan Gady）稱這場衝突為「一場與時間的賽跑」。加迪表示，以色列、美國及盟友正試圖盡可能迅速摧毀飛彈、發射器與通信節點，以便在攔截彈短缺時，使更先進的伊朗飛彈無法輕易發射。

如果說伊朗的戰略已相當明顯，那麼風險也同樣清楚，而且已經開始顯現。川普2日誓言，將把戰爭至少再持續一個月，並未排除使用美國地面部隊的可能。國務卿魯比歐表示：「最嚴厲的打擊還在後頭。」五角大廈則表示將向戰區派遣更多士兵與戰鬥機。

分析人士也指出，有跡象顯示，美國正鼓勵伊朗境內的少數民族，例如庫德人與俾路支人起來反對政府，並轟炸這些地區的軍警據點，希望至少能引發一場民眾起義。此外，儘管伊朗攻擊了波斯灣國家的旅館與機場等目標，但至今仍未能在這些國家與美國之間製造裂痕。

不過，歐洲在試圖減少對俄羅斯天然氣依賴後，如今比以往任何時候都更加依賴來自波斯灣的能源，而印度有一半的石油經由荷莫茲海峽運輸。因此，即使以色列急於迫使戰爭迅速結束、消除伊朗政權的威脅，要求川普縮短戰事的壓力也將上升。此外，川普也經常談到希望與伊朗達成協議，最近還提到美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，委國政府大致仍維持運作的例子。

川普接受紐約時報訪問時表示：「我認為我們在委內瑞拉所做的是一個完美的情境。」

伊朗或許也會以一個意識形態色彩較淡的政府，取代在戰爭第一天被殺的最高領袖哈米尼。而新政府可能願意就核計畫談判達成協議，以維持現有體制。

歐洲外交關係委員會的伊朗問題專家傑蘭邁耶（Ellie Geranmayeh）表示，一如既往，人們很難知道川普在想什麼。她說：「川普已經除掉哈米尼，這是其他美國總統都不敢做的事。如果川普願意，他現在就已經有下台階了，即使以色列認為現在是消滅伊朗政權的歷史性窗口。」