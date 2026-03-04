伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
伊朗革命衛隊2月11日建軍47周年，一名伊朗民眾在街頭手舉穆傑塔巴照片。(歐新社)
美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭政權布局受到高度關注，哈米尼次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有力候選人。紐約時報報導，「二皇子」穆傑塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

另有維基解密文件稱，穆傑塔巴在教士資歷上被認為不足，且他本人很清楚這個弱點，未必期待成為唯一最高領袖。若他接班將釋出強硬派勢力仍掌權的訊號，恐引發政權世襲聯想，再度引爆伊朗社會動盪。

紐約時報報導，現年56歲的穆傑塔巴，1969年出生於伊朗宗教重鎮馬什哈德（Mashhad），早於伊朗建國10年前。1979年伊朗爆發伊斯蘭革命，推翻當時的伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）後，何梅尼（Ruhollah Khomeini）同年主導建立伊朗伊斯蘭共和國。

穆傑塔巴與伊朗革命衛隊關係密切，約1987年高中畢業後便加入伊朗軍事體系，並在1980年至1988年的兩伊戰爭後期服役。隔年，他的父親哈米尼接替何梅尼成為最高領袖。

哈米尼掌權後，穆傑塔巴赴庫姆（Qom）深造，師從伊朗知名教士，並在宗教學院任教，藉此打入宗教菁英圈、累積聲望。但他長年在幕後運作，被形容暗中協助掌控最高領袖辦公室，僅在少數政治爭議時才偶爾曝光。

其中一次發生在2005年總統大選。改革派指控穆傑塔巴與革命衛隊及部分宗教領袖在幕後運作，助保守派候選人艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）勝選。改革派人士卡魯比（Mehdi Karroubi）更點名「一位大師的兒子」干預選舉；哈米尼則親自護航，強調穆傑塔巴「本身就是大師，不是大師的兒子」。

然而，每日郵報引述維基解密一份2008年美國機密報告指出，穆傑塔巴長年隨侍哈米尼，在政權內被視為強勢且有能力的領導者，也被當作接班人訓練。內容稱，他與革命衛隊高層關係深厚，能掌握核心情資，被看好未來將接掌部分國家權力。

文件同時稱，穆傑塔巴2004年結婚後承受家族「必須盡快生子」的壓力，卻因「陽痿問題」曾多次赴英就醫，合計四次就診、最後一次停留長達兩個月，返國後妻子懷孕並產下一子。

紐時指出，哈米尼曾在2024年表態，最高領袖接班規畫應排除他的兒子。若子承父業由穆傑塔巴接班，恐因權力世襲的聯想再度引爆伊朗社會動盪。對許多伊朗人而言，1979年才推翻世襲的巴勒維王朝、改由教士體制取代，如今卻可能以另一種形式重演。

另有分析則認為，選擇穆傑塔巴將釋出明確的政治訊號，表明與革命衛隊關係緊密的強硬派勢力仍掌權，暗示近期幾乎不會有任何改變。

伊朗反對派媒體「伊朗國際」引述知情人士透露，負責遴選最高領袖的伊朗專家會議（Assembly of Experts）在革命衛隊壓力下，據稱已選舉穆傑塔巴為下一任最高領袖；最快可能在當地4日上午宣布。

伊朗已故最高領袖哈米尼的次子穆傑塔巴2024年10月於德黑蘭。(路透)
