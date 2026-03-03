我的頻道

伊朗反擊釀6名美軍殉職 五角大廈公布4人身分、最年輕僅20歲

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

美軍轟炸伊朗最新戰果 橫掃2000目標擊沉17艘艦艇、動用新型精準飛彈

編譯盧思綸／即時報導
伊朗德黑蘭市中心3日發生空襲，濃煙升起。(歐新社)
伊朗德黑蘭市中心3日發生空襲，濃煙升起。(歐新社)

美軍2月28日發動「史詩怒火」行動打擊德黑蘭、聯合以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼。美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）3日更新戰果表示，目前已部署超過5萬名士兵，發射逾2000枚彈藥橫掃近2000個目標，並摧毀17艘伊朗艦艇，他也證實行動使用到新型短程「精準打擊飛彈」（PrSM），將對德黑蘭維持24小時不間斷打擊。

古柏在社群媒體X發表影片表示，迄今已發射約2000枚彈藥打擊近2000個目標，重點鎖定伊朗彈道飛彈與無人機能力；且已摧毀17艘伊朗艦艇，包括一艘潛艇，「我們正在擊沉伊朗海軍，整支海軍都逃不掉」。

古柏並證實，行動使用一款新型「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missiles），射程超過先前中程核飛彈條約（INF Treaty）限制的310英里（約500公里）上限。中程核飛彈條約是冷戰時美蘇簽訂的軍控協議，川普在2019年第一任期已退出。

古柏指出，目前有超過5萬名美軍、約200架戰機、2艘航空母艦及轟炸機投入行動，且更多兵力與戰力仍在增援，他稱「這是美國一整個世代以來，在中東最大規模的軍力集結」，並強調美軍對伊朗的打擊將維持24小時全天候不間斷，涵蓋海上、空中與社群網路。

CNN引述總部設於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，美伊開戰以來，已有1097名平民罹難，其中包括181名兒童，另有逾5400人受傷。

