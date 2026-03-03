斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

川普仍堅稱對伊朗的戰事有可能很快結束，但外界質疑其速戰速決的盤算已面臨考驗。(歐新社)

川普 總統向來喜歡讓人摸不透，覺得這樣才顯得厲害。但在對伊朗的軍事行動上，他對戰事時程與目標一再更改說法。半島電視台（Al Jazeera）評論指出，這暴露出他沒能達成最想要的結果：速戰速決、然後風光宣布勝利。

儘管美軍猛烈轟炸伊朗，並在上周六炸死伊朗最高領袖哈米尼 ，但伊朗領導層公開拒絕立即重回談判桌。相反地，他們持續攻擊美國資產，也打到平民區，並威脅襲擊任何通過荷莫茲海峽的船隻，藉此測試波斯灣阿拉伯鄰國的態度。

伊朗傳達的訊息很明確：我們仍有能力反擊。在任何停火談判展開前，德黑蘭認為必須先建立某種嚇阻力量。

面對準備要耗下去的伊朗，川普等於陷入了他一向避免的局面。這或許也解釋了他的說法為何反反覆覆。他一下說戰事可能幾天內結束，一下又說可能要五周甚至更久。他描述這場戰事是為了幫伊朗人爭取自由、支持反對派，但同時又說，如果現有政權的某些人願意接受他的條件，他也樂意與他們達成協議。

川普的矛盾說法其實透露了：他不想打長期戰。回顧他的執政，川普確實樂意動用美國軍力展攻擊對手，甚至威嚇盟邦。但前提是能迅速且輕鬆取勝的「秒殺」，如果看起難以做到，他往往選擇退一步。

去年打葉門叛軍「青年運動」就是例子。當情勢顯示，要徹底打垮青年運動要花上好幾個月，川普馬上同意談判，只要求停止攻擊美國船隻。哪怕他們持續豨擊以色列 利益，美方也睜一隻眼閉一隻眼。

如果與伊朗陷入持久戰，將與速戰速決完全相反：美軍傷亡將增加、全球經濟跟著受創，也未必能保護區域盟友。而這場戰爭本身在美國本就不受歡迎，川普也幾乎沒花多少時間說服民眾支持。

伊朗受創但未垮

因西方制裁導致多年經濟困境，1月鎮壓抗議又造成數千人死亡，伊朗政府確實顯得虛弱。但單靠空襲，很難推翻一個在國內深耕數十年的政權。

川普比較想看到類似委內瑞拉的情境：在哈米尼遭擊斃後，由更符合美國期待的體制內人物接手。這種構想，被他拿來類以美國1月綁架委內瑞拉總統馬杜洛。

但伊朗政府目前並無此意。德黑蘭認為，如果現在就開始談判、在未建立嚇阻力的情況下達成協議，以色列與美國未來隨能再找理由發動新的攻擊，把對付巴勒斯坦的「割草策略」（mowing the lawn）套用到伊朗：不時打擊潛在威脅，防止其壯大。

伊朗這種擔憂並非空穴來風，川普自己在接受Axios訪問時就說過：「我可以一直打，把整個國家拿下來；也可以兩三天內結束，然後告訴伊朗人，如果幾年後又開始重建核武和飛彈計畫，我們再見。」

川普什麼都不說死，保留隨時轉彎的空間。如果他覺得代價過高，很可能把炸死哈米尼、炸爛德黑蘭當成一場勝利。

倒楣的是別人：中東局勢更混亂、盟友的資產與形象受損，還有那些被許以美好未來而滿懷期待的伊朗反對派，最後得到的可能很少。