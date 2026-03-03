我的頻道

伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 稱「摧毀基地指揮總部」

柯林頓：川普曾說與艾普斯坦有過「美好時光」

編譯周辰陽／即時報導
伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

法新社報導，IRNA在Telegram發文指出：「IRGC宣布，其海軍部隊於黎明時分，對巴林謝赫伊薩（Sheikh Isa）地區的美軍空軍基地發動大規模無人機與飛彈攻擊。」聲明稱，共發射20架無人機與3枚飛彈，並宣稱已「摧毀基地主要指揮總部」，但未提供相關證據。

路透報導，美國國務院和白宮尚未對此事作出回應。美軍中央司令部尚未發布相關消息。伊朗法爾斯通訊社在「X」發布影片，宣稱20架無人機與3枚飛彈命中預定目標，美軍空軍基地的主要指揮與參謀大樓被摧毀，燃料儲存設施也遭引燃，火焰與濃煙沖天，引發各方關注。

德黑蘭方面宣稱的這波最新攻擊，發生在其軍方自2月28日起，為報復美國與以色列對伊朗展開的空襲，而向波斯灣多地發動一連串攻勢之後。法新社引述4名目擊者指出，沙烏地阿拉伯首都利雅德、設有多國大使館與外交官官邸的外交區，當天清晨也傳出爆炸聲並升起濃煙。

沙國國防部發言人表示，兩架無人機擊中美國駐利雅德大使館並引發火勢。另在卡達，國防部指出軍方於周二清晨攔截兩枚彈道飛彈；法新社記者則稱，多哈上空傳出巨大爆炸聲。

白宮 以色列 彈道飛彈

