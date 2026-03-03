79歲哈米尼夫人遭轟炸受傷不治 伊朗誓言捍衛國土

伊朗已故最高領袖哈米尼的夫人在轟炸行動中受傷，2日傷重不治；圖為伊朗已故最高領袖哈米尼。(美聯社)

據伊朗媒體報導，伊朗已故最高領袖哈米尼 的夫人在美以聯手攻伊轟炸行動中受傷，2日傷重不治。此外，伊朗國安首長2日表示，伊朗將不惜一切代價捍衛國土。在哈米尼身亡後，伊朗各地同時傳出慶祝和哀悼聲，對這位統治近40年的最高宗教領袖來說，這樣的民眾反應非比尋常。

中央社引述塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，現年79歲的巴格爾扎德（Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh），自丈夫哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日在空襲中喪命後，就一直處於昏迷狀態。

與此同時，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）首長拉里賈尼（Ali Larijani）2日在社群平台X上以英文發文表示：「我們將不惜一切代價，堅決捍衛我們的國土和我們6000年的文明，並將讓敵人為他們的誤判感到後悔。」

法新社報導，自上周末遭美國與以色列 聯手攻擊後，伊朗在中東地區發動報復行動，但伊朗外交部長2日表示，伊朗對波斯灣國家並無惡意。

阿拉奇（Abbas Araghchi）在與中國外交部長王毅通話時表示：「伊朗對波斯灣國家沒有敵意，並決心與他們發展睦鄰友好關係。」

阿拉奇指出，伊朗「對美國軍事基地的防禦性回應…不應被視為伊朗對這些國家的攻擊」。

此外，哈米尼身亡後，在德黑蘭的廣場上，有群眾舉著印有哈米尼頭像的標語為他哀悼。但從社群媒體 上廣為流傳的影片來看，也有一群人在為他的過世跳舞、鳴笛，甚至燃放煙火。

英國衛報指出，這樣截然不同的反應，反映出存在於這個國家當中的深刻裂痕。對那些親身經歷過近期政府鎮壓全國抗議活動所使用的暴力的人來說，這一消息無疑是令人欣慰的。據美國人權團體HRANA統計，已有超過7000人在這些抗議活動中喪生，另有逾1.1萬人的死因待調查。遭逮捕或受傷的則有數萬人。