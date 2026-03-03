我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

79歲哈米尼夫人遭轟炸受傷不治 伊朗誓言捍衛國土

國際新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗已故最高領袖哈米尼的夫人在轟炸行動中受傷，2日傷重不治；圖為伊朗已故最高領袖哈米尼。(美聯社)
伊朗已故最高領袖哈米尼的夫人在轟炸行動中受傷，2日傷重不治；圖為伊朗已故最高領袖哈米尼。(美聯社)

據伊朗媒體報導，伊朗已故最高領袖哈米尼的夫人在美以聯手攻伊轟炸行動中受傷，2日傷重不治。此外，伊朗國安首長2日表示，伊朗將不惜一切代價捍衛國土。在哈米尼身亡後，伊朗各地同時傳出慶祝和哀悼聲，對這位統治近40年的最高宗教領袖來說，這樣的民眾反應非比尋常。

中央社引述塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，現年79歲的巴格爾扎德（Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh），自丈夫哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日在空襲中喪命後，就一直處於昏迷狀態。

與此同時，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）首長拉里賈尼（Ali Larijani）2日在社群平台X上以英文發文表示：「我們將不惜一切代價，堅決捍衛我們的國土和我們6000年的文明，並將讓敵人為他們的誤判感到後悔。」

法新社報導，自上周末遭美國與以色列聯手攻擊後，伊朗在中東地區發動報復行動，但伊朗外交部長2日表示，伊朗對波斯灣國家並無惡意。

阿拉奇（Abbas Araghchi）在與中國外交部長王毅通話時表示：「伊朗對波斯灣國家沒有敵意，並決心與他們發展睦鄰友好關係。」

阿拉奇指出，伊朗「對美國軍事基地的防禦性回應…不應被視為伊朗對這些國家的攻擊」。

此外，哈米尼身亡後，在德黑蘭的廣場上，有群眾舉著印有哈米尼頭像的標語為他哀悼。但從社群媒體上廣為流傳的影片來看，也有一群人在為他的過世跳舞、鳴笛，甚至燃放煙火。

英國衛報指出，這樣截然不同的反應，反映出存在於這個國家當中的深刻裂痕。對那些親身經歷過近期政府鎮壓全國抗議活動所使用的暴力的人來說，這一消息無疑是令人欣慰的。據美國人權團體HRANA統計，已有超過7000人在這些抗議活動中喪生，另有逾1.1萬人的死因待調查。遭逮捕或受傷的則有數萬人。

世報陪您半世紀

以色列 社群媒體 哈米尼

上一則

沒阻擋未成年人下載18禁軟體 澳洲政府最高罰AI公司3500萬

下一則

韓：平壤已供俄逾1500萬枚砲彈 主要透過海路運輸

延伸閱讀

FT：伊朗正在執行哈米尼制定的「中東混亂」報復計畫

FT：伊朗正在執行哈米尼制定的「中東混亂」報復計畫
哈米尼夫人傷重不治 伊朗矢言不惜代價捍衛國土

哈米尼夫人傷重不治 伊朗矢言不惜代價捍衛國土
有慶祝也有哀悼…哈米尼身亡 為何伊朗民眾反應兩極？

有慶祝也有哀悼…哈米尼身亡 為何伊朗民眾反應兩極？
哈米尼之死 在美伊朗裔憂喜參半：是好事 但問題還沒解決

哈米尼之死 在美伊朗裔憂喜參半：是好事 但問題還沒解決

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套