快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

英相稱「不相信從天空改變政權」 允美使用基地卻遭川普嫌等太久

編譯陳韻涵／綜合報導
英軍駐賽普勒斯的阿克羅提里基地2日遭不明無人機攻擊後，一架戰鬥機飛越該基地上空。(新華社)
英國首相施凱爾(Keir Starmer)2日表示，英國參與在中東的防禦部署，但不會加入美國與以色列空襲伊朗的轟炸行動，強調不相信「從天空改變政權」(regime change from the skies)。此外，英國1日晚宣布允許美方使用英軍駐賽普勒斯的阿克羅提里基地(RAF Akrotiri)後不久，該基地即遭不明無人機攻擊，這讓施凱爾陷入兩難，部分議員憂慮英國捲入更廣泛的軍事行動。

川普表示，英國「耗時過長」才允許美軍使用其空軍基地。

「國會山莊報」報導，施凱爾2日表示，除非存在「經過深思熟慮且確實可達成目標的計畫」，否則英國不會參與進攻行動；不過，施凱爾聲明，英國仍可能採取防禦性打擊，攔截威脅英國設施與盟友的伊朗飛彈與無人機。

川普總統訂下代號「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)的數周時間表，聲稱目標包括摧毀伊朗飛彈能力、殲滅其海軍並確保其無法取得核武，另呼籲伊朗人民推翻伊斯蘭共和國政權。

英國先前一度拒絕美方使用英國基地參與對伊行動，招致川普公開反對英國與模里西斯達成的一項協議，該協議包括英國位於印度洋的屬地狄耶戈加西亞島(Diego Garcia)主權移交給模里西斯，而該島正是英美聯合空軍基地的所在地。

紐約時報報導，英方隨後改變心意，施凱爾透露，已同意美方基於「特定且有限的防禦目的」使用英國基地，打擊伊朗飛彈儲存庫及發射器，「從源頭摧毀其儲藏庫或飛彈發射器」。

施凱爾強調，此舉基於集體自衛原則，並符合國際法。

但戰事急劇升溫，英國宣布允許美方使用英國皇家空軍駐賽普勒斯的阿克羅提里基地後，該基地於格林威治時間1日晚間10時遭不明無人機襲擊，幸未傳出人員傷亡。

英國國防部證實基地遇襲，已啟動防衛措施，區域部隊防護維持最高警戒，同時調查無人機的來源。

施凱爾試圖安撫國內輿論，稱「我們都記得伊拉克戰爭的錯誤，且已記取教訓」，重申英國「不會參與進攻行動」。

英國是否加入戰事的辯論，深受當年參與伊拉克戰爭經驗影響，部分議員憂慮英國捲入更廣泛的軍事行動。

保守黨議員雷伊(Ed Leigh)也透過X平台發文質疑，「從空中發動政權更迭何時成真過？我們必須牢記伊拉克戰爭的教訓」。

英軍駐賽普勒斯的阿克羅提里基地2日遭不明無人機攻擊，前一天英國宣布允許美方在美伊...
