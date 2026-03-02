美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
美國與以色列開始轟炸伊朗僅72小時，戰火已席捲幾乎整個中東，但有專門報導中東的媒體透露，美國正「拖延」波斯灣國家補充防空系統攔截彈的請求。圖為愛國者飛彈系統資料照片。(美聯社)
美國與以色列開始轟炸伊朗僅72小時，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家，並逼近歐洲門口的賽普勒斯。一名西方官員與一名前美國官員透露，美國施壓波斯灣盟友參戰之際，卻被爆拖延防空攔截彈補給。

Axios報導，伊朗在戰爭爆發前曾警告，任何對其國土的攻擊都將引發報復，不僅針對以色列，也包括波斯灣與伊拉克境內的美國基地。戰爭最初數小時內，伊朗即向以色列、阿聯、巴林、科威特與卡達發射多波飛彈與無人機，並攻擊其認為與美以關係密切的伊拉克庫德地區；親伊朗民兵襲擊駐伊拉克美軍基地，支持者試圖衝入巴格達美國大使館園區。戰事進入第二天後，攻擊範圍擴大至沙烏地阿拉伯與阿曼，黎巴嫩真主黨亦於1日晚間加入戰局。

儘管伊朗外長阿拉奇與其他官員堅稱，伊朗並未與整個地區為敵，只針對以色列與美軍基地，但伊朗無人機與飛彈仍擊中波斯灣多處平民目標，包括杜拜的旅遊區。

總部設於倫敦的新聞網站「中東之眼」（Middle East Eye）報導，一名知情前美國官員透露，至少有一個遭到伊朗攻擊的波斯灣國家，曾向美方詢問補充自美以聯合攻擊伊朗以來已耗盡的攔截彈庫存，但遭到冷處理。另一名知情西方官員則指出，另一個波斯灣國家在美國要求使用該國境內空軍基地時，反而詢問美方是否仍致力於保障該國防空系統的承諾。

一名知情的前美方官員透露，若波斯灣國家期待獲得新的攔截彈補給，恐怕將會落空。這名前官員坦言：「不管前幾個月生產了多少彈藥，我們在過去幾天裡就已經消耗掉相當於數年產量的數量。」

根據官方統計，阿聯的攔截率超過90%，但終端高空區域防禦系統（THAAD，俗稱薩德）與愛國者（Patriot）攔截彈成本高昂，且生產需時數年。美國智庫史汀生中心（Stimson Center）專家葛里科（Kelly Grieco）在「X」上指出：「阿聯如今已消耗掉多年建立起來的大量攔截彈庫存。」

前美國官員與西方官員均未表示美方曾正式拒絕相關請求，但波斯灣國家被勸阻，不要再提出補充攔截彈的要求。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中東事務主任馬克薩德（Firas Maksad）引述美方消息指出，「福特號」航空母艦2日正離開地中海，前往波斯灣。此一調動顯示，川普政府可能正試圖回應部分波斯灣國家的安全關切。

伊朗 以色列

