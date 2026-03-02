我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

紐時：伊朗政權或能苟延殘喘 但地緣影響力暴跌堪比蘇聯解體

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美以聯手攻擊伊朗，伊國政權面臨存亡關頭，圖為伊朗革命衛隊2月下旬在德黑蘭的伊朗革命紀念碑前站崗。(美聯社)
美以聯手攻擊伊朗，伊國政權面臨存亡關頭，圖為伊朗革命衛隊2月下旬在德黑蘭的伊朗革命紀念碑前站崗。(美聯社)

紐約時報分析，哈米尼死後伊朗政權或許能苟延殘喘，但中東格局徹底改變，伊朗將無法再恐嚇或威脅鄰國，堪比蘇聯解體。

曾報導1978年至1979年伊朗革命的紐時記者厄蘭格(Steven Erlanger)撰文指出，即便伊朗最高領袖身亡，仍會有人繼任；高階軍事指揮官遭擊斃，其職位也會有人遞補。

伊朗建構47年的政治體系不會因為這次空襲而輕易崩解，伊朗仍保有反擊美國與以色列的能力，戰事走向未明。

目前可確認的是，這個早已因經濟不景氣且民怨沸騰的伊斯蘭共和國，如今進一步衰敗，德黑蘭政權對國內及其周遭區域的影響力，降至1978年至1979年革命推翻巴勒維(Pahlavi)王朝以來的低點之一。

伊朗政權雖然未如川普總統預期的垮台，但這場大規模攻擊仍可能對中東造成堪比蘇聯解體的結構性地緣政治震盪。

伊朗最高領袖哈米尼在美國及以色列聯合攻擊行動中死亡，他長年對美以抱持強烈敵意，不僅稱美國為「大撒旦」，並打造圍繞以色列的代理人網絡，包括黎巴嫩軍事組織真主黨(Hezbollah)、加薩的激進組織「哈瑪斯」(Hamas)、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(Palestinian Islamic Jihad)，以及葉門叛軍「青年運動」(Houthi)，一方面打擊以色列利益，也維護伊朗自身戰略利益。

伊朗同時發展飛彈與高濃縮鈾計畫，雖然否認尋求核武，卻已逼近武器級門檻。

伊朗的軍事與地緣實力強大，迫使沙烏地阿拉伯與波斯灣遜尼派(Sunni)國家在威脅與合作間尋求平衡。

伊朗的衰落轉折始於兩年前，以色列強硬回應哈瑪斯突襲，以軍隨後削弱伊朗的防空體系、重創真主黨，並在敘利亞政局變動中獲益，德黑蘭的影響力節節敗退。

英國智庫皇家國際事務學院(Chatham House，漆咸樓)的中東與北非事務主任瓦基爾(Sanam Vakil)指出，「我們所知的伊斯蘭共和國將無法挺過這一關」，「中東不會再是這樣，過去47年來，中東一直生活在一個敵對政權和一股破壞穩定的陰影之下，先孤立、再控制。」

瓦基爾認為，即使出現新的領導人，也可能對美國更不友善，尤其若是伊斯蘭革命衛隊接掌情勢；但可確定的是，伊朗短期內的走勢將以內政為主，聚焦權力重整、內部安全與經濟秩序。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 哈米尼

上一則

炒房不如炒股？李在明「低於市價」求售名下公寓

下一則

伊朗成立「臨時委員會」將選新最高領袖 川普願與新領導層對話

延伸閱讀

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨
川普曝伊朗2種可能安排 專家：美軍恐消耗協防台灣彈藥

川普曝伊朗2種可能安排 專家：美軍恐消耗協防台灣彈藥
伊朗最高領袖哈米尼身亡 學者：神權體制是否崩解有三個關鍵

伊朗最高領袖哈米尼身亡 學者：神權體制是否崩解有三個關鍵
自詡「和平」的川普開戰 美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死

自詡「和平」的川普開戰 美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦