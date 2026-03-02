伊朗成立「臨時委員會」將選新最高領袖 川普願與新領導層對話

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
伊朗最高領導人哈米尼被炸死後，伊朗人民走上街頭哀悼。(新華社)
伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)在執政近37年後被美國和以色列空襲炸死，德黑蘭當局隨即啟動複雜政權繼承程序。

首先，伊朗1日成立臨時委員會做為過渡政府，由伊朗改革派總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)、強硬派司法部長艾杰(Gholamhossein Mohseni Ejei)，以及由國家利益委員會(Expediency Discernment Council)選出的憲法監護委員會(Guardian Council)成員組成。

接著由88名成員組成的「專家會議」(Assembly of Experts)必須盡快選出新的最高領袖。這是完全由什葉派(Shiite)教士組成，每八年由民眾選舉產生，候選人資格須經憲法監護委員會批准。

憲法監護委員會曾禁止前總統羅哈尼(Hassan Rouhani)參加2024年3月舉行的專家會議選舉。

先前，伊朗認為哈米尼的門生、強硬派總統萊希(Ebrahim Raisi)可能接任最高領袖，然而，他在2024年5月的直升機墜毀事故中喪生。這使得哈米尼兒子，56歲的什葉派教士穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)成為潛在候選人，但他從未擔任過任何政府職務。

自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，伊朗最高領袖的權力交接僅發生過一次。1989年，何梅尼(Ruhollah Khomeini)逝世，享壽86歲，他是伊朗革命的象徵人物，並領導伊朗與伊拉克八年戰爭。當時伊朗權力交接哈米尼，哈米尼同時也是伊朗軍隊和強大的革命衛隊(Revolutionary Guard)的總司令。2019年美國認定革命衛隊為恐怖組織。

革命衛隊領導自稱的「抵抗軸心」(axis of resistance)，由一系列遍布中東的武裝組織組成。

伊朗總統指出新的領導委員會已就位，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)表示，將在一兩天內選出新的最高領袖。

而一天前川普才鼓勵伊朗人接管自己的政府，隔天川普接受「大西洋月刊」(The Atlantic)訪問時，卻表示願意與伊朗新領導層對話，「他們想談，我會跟他們談。」

阿曼外交部1日發表聲明，表示伊朗外長阿拉奇致電阿曼外長阿布塞迪(Badr Albusaidi)，表示美以聯手對伊朗發動空襲後，德黑蘭對任何緩和局勢的努力持開放態度。

伊朗最高領導人哈米尼被炸死後，迅速成立新領導層。圖為改革派總統裴澤斯基安。(新華...
