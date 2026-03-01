紐時：伊朗不再威脅鄰國 地緣影響力暴跌堪比蘇聯解體

美國與以色列轟炸伊朗首都德黑蘭，冒出火光與濃煙。(歐新社)

紐約時報分析，哈米尼 死後伊朗 政權或許能苟延殘喘，但中東格局徹底改變，伊朗將無法再恐嚇或威脅鄰國，堪比蘇聯解體。

曾報導1978年至1979年伊朗革命的紐時記者厄蘭格(Steven Erlanger)撰文指出，即便伊朗最高領袖身亡，仍會有人繼任；高階軍事指揮官遭擊斃，其職位也會有人遞補。

伊朗建構47年的政治體系不會因為這次空襲而輕易崩解，伊朗仍保有反擊美國與以色列 的能力，戰事走向未明。

目前可確認的是，這個早已因經濟不景氣且民怨沸騰的伊斯蘭共和國，如今進一步衰敗，德黑蘭政權對國內及其周遭區域的影響力，降至1978年至1979年革命推翻巴勒維(Pahlavi)王朝以來的低點之一。

伊朗政權雖然未如川普總統預期的垮台，但這場大規模攻擊仍可能對中東造成堪比蘇聯解體的結構性地緣政治震盪。

伊朗最高領袖哈米尼在美國及以色列聯合攻擊行動中死亡，他長年對美以抱持強烈敵意，不僅稱美國為「大撒旦」，並打造圍繞以色列的代理人網絡，包括黎巴嫩軍事組織真主黨(Hezbollah)、加薩的激進組織「哈瑪斯」(Hamas)、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(Palestinian Islamic Jihad)，以及葉門叛軍「青年運動」(Houthi)，一方面打擊以色列利益，也維護伊朗自身戰略利益。

伊朗同時發展飛彈與高濃縮鈾計畫，雖然否認尋求核武，卻已逼近武器級門檻。

伊朗的軍事與地緣實力強大，迫使沙烏地阿拉伯與波斯灣遜尼派(Sunni)國家在威脅與合作間尋求平衡。

伊朗的衰落轉折始於兩年前，以色列強硬回應哈瑪斯突襲，以軍隨後削弱伊朗的防空體系、重創真主黨，並在敘利亞政局變動中獲益，德黑蘭的影響力節節敗退。

英國智庫皇家國際事務學院(Chatham House，漆咸樓)的中東與北非事務主任瓦基爾(Sanam Vakil)指出，「我們所知的伊斯蘭共和國將無法挺過這一關」，「中東不會再是這樣，過去47年來，中東一直生活在一個敵對政權和一股破壞穩定的陰影之下，先孤立、再控制。」

瓦基爾認為，即使出現新的領導人，也可能對美國更不友善，尤其若是伊斯蘭革命衛隊接掌情勢；但可確定的是，伊朗短期內的走勢將以內政為主，聚焦權力重整、內部安全與經濟秩序。