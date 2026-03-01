我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

美軍中央司令部：伊朗伊斯蘭革命衛隊總部已遭摧毀

伊朗最高領袖哈米尼身亡 學者：神權體制是否崩解有三個關鍵

記者鄭媁／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗多家媒體3月1日證實，伊朗最高領袖哈米尼已遇襲身亡，伊朗政府隨後也宣布全國哀悼40天。圖為1月17日哈米尼在黑蘭發表講話的資料照。（新華社）
伊朗多家媒體3月1日證實，伊朗最高領袖哈米尼已遇襲身亡，伊朗政府隨後也宣布全國哀悼40天。圖為1月17日哈米尼在黑蘭發表講話的資料照。（新華社）

伊朗最高領袖哈米尼在美國、以色列發動的空襲中身亡。旅美教授翁履中表示，局勢將進入決定性階段，接下來有三個關鍵，包括伊朗內部是否團結、有無足夠權威的接班人，以及民間是否出現規模性動員。

翁履中指出，伊朗不是一般威權國家，而是神學政權。最高領袖不只是政治人物，更是宗教與革命正當性的象徵。一旦象徵消失，問題不只是「誰接班」，而是「這個體制還有沒有精神支柱」。

接下來有三個關鍵。包括神職體系與革命衛隊能否迅速整合？還是出現權力競逐與內部分裂？若革命衛隊主導局勢，伊朗可能走向更軍事化、更強硬的路線；若神職體系無法有效整合，體制將出現裂痕。

其次伊朗是否有足夠權威的接班人。翁履中指出，莫傑塔巴雖被討論多年，但他能否真正服眾？宗教合法性不是家族繼承那麼簡單。若接班人缺乏權威，強硬路線是否能持續將成為問號。

第三，民間是否出現規模性動員。翁履中說，若反對派在短期內形成壓力，安全部門又出現動搖，神權體制的穩定性將被真正考驗。

翁履中說，對川普而言，「時間」是這場豪賭的核心變數。如果神權政權因精神領袖身故而迅速瓦解，美國此次行動將被定義為壓倒性勝利。川普將不僅收割外交成果，更會宣稱重新塑造國際秩序。那將是一種以實力政治與交易外交為核心的新秩序敘事——強者主導，談判建立在力量之上。

翁履中說，若權力平穩過渡、革命衛隊接手並維持強硬路線，戰事延長，美國原本的時間優勢就會消失，若兩周內無明確政治結果，這場行動就從「斬首成功」轉向「局勢未明」。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 哈米尼

上一則

美軍：B-2轟炸機投下近1公噸炸彈襲伊朗彈道飛彈設施

下一則

川普：對伊朗軍事行動可能持續4週

延伸閱讀

自詡「和平」的川普開戰 美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死

自詡「和平」的川普開戰 美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死
川普「斬首」哈米尼開危險先例 英媒：習近平恐視武統台灣更方便

川普「斬首」哈米尼開危險先例 英媒：習近平恐視武統台灣更方便
CIA戰前評估：哈米尼倒台 伊朗強硬派或接掌政權

CIA戰前評估：哈米尼倒台 伊朗強硬派或接掌政權
伊朗最高領袖遭美擊斃 伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

伊朗最高領袖遭美擊斃 伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22

超人氣

更多 >
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光