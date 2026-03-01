伊朗最高領袖哈米尼身亡 學者：神權體制是否崩解有三個關鍵

伊朗多家媒體3月1日證實，伊朗最高領袖哈米尼已遇襲身亡，伊朗政府隨後也宣布全國哀悼40天。圖為1月17日哈米尼在黑蘭發表講話的資料照。（新華社）

伊朗 最高領袖哈米尼 在美國、以色列 發動的空襲中身亡。旅美教授翁履中表示，局勢將進入決定性階段，接下來有三個關鍵，包括伊朗內部是否團結、有無足夠權威的接班人，以及民間是否出現規模性動員。

翁履中指出，伊朗不是一般威權國家，而是神學政權。最高領袖不只是政治人物，更是宗教與革命正當性的象徵。一旦象徵消失，問題不只是「誰接班」，而是「這個體制還有沒有精神支柱」。

接下來有三個關鍵。包括神職體系與革命衛隊能否迅速整合？還是出現權力競逐與內部分裂？若革命衛隊主導局勢，伊朗可能走向更軍事化、更強硬的路線；若神職體系無法有效整合，體制將出現裂痕。

其次伊朗是否有足夠權威的接班人。翁履中指出，莫傑塔巴雖被討論多年，但他能否真正服眾？宗教合法性不是家族繼承那麼簡單。若接班人缺乏權威，強硬路線是否能持續將成為問號。

第三，民間是否出現規模性動員。翁履中說，若反對派在短期內形成壓力，安全部門又出現動搖，神權體制的穩定性將被真正考驗。

翁履中說，對川普而言，「時間」是這場豪賭的核心變數。如果神權政權因精神領袖身故而迅速瓦解，美國此次行動將被定義為壓倒性勝利。川普將不僅收割外交成果，更會宣稱重新塑造國際秩序。那將是一種以實力政治與交易外交為核心的新秩序敘事——強者主導，談判建立在力量之上。

翁履中說，若權力平穩過渡、革命衛隊接手並維持強硬路線，戰事延長，美國原本的時間優勢就會消失，若兩周內無明確政治結果，這場行動就從「斬首成功」轉向「局勢未明」。