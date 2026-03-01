我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

CIA戰前評估：哈米尼倒台 伊朗強硬派或接掌政權

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗首都德黑蘭2月28日遭到美以聯軍攻擊，被攻擊後的車輛已面目全非。(美聯社)
伊朗首都德黑蘭2月28日遭到美以聯軍攻擊，被攻擊後的車輛已面目全非。(美聯社)

川普總統28日證實，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)已在美國及以色列聯合攻擊行動中死亡，更鼓勵伊朗人民現在趁機奪取政權。美以聯合對伊朗發動攻擊，明確目標確實是要更迭德黑蘭政權，但中央情報局(CIA)在戰前的評估認為，即使哈米尼真的在攻擊行動中死亡，只會由伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 的強硬派人物取代，政權性質未必根本改變，後果將是對美國及以色列態度更強硬。

路透援引兩名知情人士獨家報導，CIA在兩周完成廣泛評估，廣泛檢視了美國攻擊伊朗後可能發生的情況，涵蓋美國軍事介入後伊朗可能出現的多種情景，以及實施軍事行動在多大程度上能實現更迭德黑蘭政權？這亦是華盛頓的終極目標。

CIA報告裡雖列舉了眾多情景及預判，但未對任何單一情景作出確定性結論，另外據第三名知情人士則透露，其中一個情景，就是伊斯蘭革命衛隊強硬派成員會上台掌權，即使是哈米尼喪生，也不會改變政權性質。若 CIA 這個預判成為事實，只會成為華盛頓噩夢。

CIA對相關報導拒絕置評。

川普在過去數周，已不斷發出信號暗示華府有意推動德黑蘭政權更迭，不過沒有詳細說明由誰來領導伊朗新政權的想法。

川普在美以聯合軍事行動後，即在社交媒體Truth Social發布視頻，將德黑蘭描述為「恐怖主義政權」，並鼓勵伊朗人民奪取政權，稱美國的軍事打擊將為起義鋪平道路，聲「當我們完成任務後，接管你們的政府，它將屬於你們」。

川普其後又發文，聲稱哈米尼已經死亡，表示哈米尼無法逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統，在美國與以色列緊密合作下，哈米尼及與他一起死亡的伊朗領袖，顯得一切都無能為力。

他又說，這是伊朗人民奪回國家的最好機會，而美方聽到很多伊朗伊斯蘭革命衛隊、伊朗士兵和警察不希望繼續戰鬥下去。

然而他還聲言，「大規模精準轟炸」將「不間斷地」持續一周或更長時間。

世報陪您半世紀

川普 CIA 以色列

上一則

恐懼、憤怒、私下慶祝…伊朗民眾遇攻擊心情複雜

下一則

巴基斯坦、神學士交戰第3天 阿富汗稱擊落戰鬥機遭巴國否認

延伸閱讀

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應
逃不過美國追蹤 川普稱伊朗最高領袖哈米尼已身亡：轟炸將持續

逃不過美國追蹤 川普稱伊朗最高領袖哈米尼已身亡：轟炸將持續
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22

超人氣

更多 >
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」