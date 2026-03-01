CIA戰前評估：哈米尼倒台 伊朗強硬派或接掌政權

伊朗首都德黑蘭2月28日遭到美以聯軍攻擊，被攻擊後的車輛已面目全非。(美聯社)

川普 總統28日證實，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)已在美國及以色列 聯合攻擊行動中死亡，更鼓勵伊朗人民現在趁機奪取政權。美以聯合對伊朗發動攻擊，明確目標確實是要更迭德黑蘭政權，但中央情報局(CIA )在戰前的評估認為，即使哈米尼真的在攻擊行動中死亡，只會由伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 的強硬派人物取代，政權性質未必根本改變，後果將是對美國及以色列態度更強硬。

路透援引兩名知情人士獨家報導，CIA在兩周完成廣泛評估，廣泛檢視了美國攻擊伊朗後可能發生的情況，涵蓋美國軍事介入後伊朗可能出現的多種情景，以及實施軍事行動在多大程度上能實現更迭德黑蘭政權？這亦是華盛頓的終極目標。

CIA報告裡雖列舉了眾多情景及預判，但未對任何單一情景作出確定性結論，另外據第三名知情人士則透露，其中一個情景，就是伊斯蘭革命衛隊強硬派成員會上台掌權，即使是哈米尼喪生，也不會改變政權性質。若 CIA 這個預判成為事實，只會成為華盛頓噩夢。

CIA對相關報導拒絕置評。

川普在過去數周，已不斷發出信號暗示華府有意推動德黑蘭政權更迭，不過沒有詳細說明由誰來領導伊朗新政權的想法。

川普在美以聯合軍事行動後，即在社交媒體Truth Social發布視頻，將德黑蘭描述為「恐怖主義政權」，並鼓勵伊朗人民奪取政權，稱美國的軍事打擊將為起義鋪平道路，聲「當我們完成任務後，接管你們的政府，它將屬於你們」。

川普其後又發文，聲稱哈米尼已經死亡，表示哈米尼無法逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統，在美國與以色列緊密合作下，哈米尼及與他一起死亡的伊朗領袖，顯得一切都無能為力。

他又說，這是伊朗人民奪回國家的最好機會，而美方聽到很多伊朗伊斯蘭革命衛隊、伊朗士兵和警察不希望繼續戰鬥下去。

然而他還聲言，「大規模精準轟炸」將「不間斷地」持續一周或更長時間。