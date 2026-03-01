返國掌權？伊朗末代王儲籲人民起義 稱美用兵為人道干預

我的頻道

國際中心／綜合報導
流亡美國的伊朗末代王儲芮沙．巴勒維表示隨時回國領導伊朗人民。圖為芮沙2月14日在德國慕尼黑國際安全會議上發言。(美聯社)
美以2月28日聯手攻伊，伊朗末代王儲芮沙．巴勒維(Reza Pahlavi)(下稱芮沙)形容美方此一代號「史詩怒火」的軍事行動為「人道干預」，且「決定性時刻」已到，但最後的「戰鬥」該由伊朗人民自己完成，伊朗反政府示威者重返街頭的時刻即將到來。

伊朗已故國王巴勒維之子芮沙多年來流亡美國，並持續在海外發聲，呼籲伊朗人民走上街頭推翻神權統治集團。在伊朗去年12月下旬爆發最新一波的全國反政府示威潮後，他更頻頻在網路、電視專訪甚至上月的年度慕尼黑安全會議(ＭSC)等國際場合中發聲，表示自己「準備好領導伊朗轉型」。

不過，川普總統1月接受路透訪問時直言，芮沙「看來人不錯」，但對芮沙能否在伊朗內部獲足夠且有力的支持，最終接掌政權，川普仍不確定。美國中東特使威科夫上月也對福斯新聞證實，曾銜川普之命去見芮沙，但未對此多做詳述。

川普2月28日凌晨在自創社媒真實社群發文宣布，美國已對伊開戰後不久，芮沙分別以波斯文及英文在社媒Ｘ呼應寫道，決定性的時刻就在面前。

芮沙請伊朗民眾暫待家中保持冷靜，並隨時準備適時重返街頭，採取「最後行動」。他也對伊朗執法部門和維安部隊喊話說，該想想自己的職責是保衛人民，而非迴護利用鎮壓與犯罪來挾持國家的政權。

在美伊朗海外人士2月28日在白宮外，支持美國與以色列攻擊伊朗的軍事行動，支持流亡...
川普 伊朗

