巴基斯坦、神學士交戰第3天 阿富汗稱擊落戰鬥機遭巴國否認

巴基斯坦 與阿富汗神學士 （Taliban，又譯塔利班）軍隊的戰鬥2月28日進入第3天，國際社會對這場衝突表達高度關切並呼籲緊急談判，以避免局勢進一步惡化。阿富汗軍隊稱當天在該國東部楠格哈爾省賈拉拉巴德市擊落一架巴基斯坦戰鬥機並俘虜飛行員。巴基斯坦新聞與廣播部發表聲明否認，指目前網絡流傳的影片均是過去其他事件中的舊片段。

路透報導，官員表示，巴基斯坦2月27日打擊了神學士的軍事設施和據點，包括在喀布爾 和坎達哈的目標，這是巴基斯坦多年來對阿富汗最深入的入侵之一。

巴基斯坦當局指控神學士窩藏「巴基斯坦神學士」（Tehreek-e-Taliban Pakistan）的武裝分子，並聲稱這些分子正在巴基斯坦境內發動叛亂，但神學士否認這項指控。

巴基斯坦將這波行動描述為對跨境攻擊的回應，而阿富汗則譴責此舉侵犯主權，表示對話大門仍敞開，但警告任何更廣泛的衝突都將導致嚴重後果。

這場戰鬥增加了在這條崎嶇、長達2600公里邊界上爆發持久衝突的風險。

阿富汗表示，外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）已與沙烏地阿拉伯的費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）通電話，討論緩和緊張局勢並保持外交管道暢通。

歐盟呼籲雙方降溫並進行對話，而聯合國則敦促立即停止敵對行動。俄羅斯敦促雙方停止衝突並重返談判，中國則表示深切關注，並準備協助緩解緊張局勢。

美國國務院一名發言人表示，美國支持巴基斯坦有權自我防衛，以抵禦神學士的攻擊，但希望局勢不會升級。

阿富汗獨立記者埃爾哈姆指出，巴基斯坦與阿富汗衝突升高，表面導因於近期恐攻與跨境軍事行動，實則根源可追溯至1893年英國畫定的「杜蘭線」，將普什圖人（阿富汗境內最大民族族群）聚居地一分為二。1947年巴基斯坦建國後，邊界爭議與民族統一訴求始終未解。近年巴方指控阿富汗縱容俾路支武裝分子藏匿邊境，並以此為由展開跨境打擊。位於巴國西南的俾路支省分離主義活躍，武裝組織俾路支解放軍與巴基斯坦神學士頻繁襲擊。歷史恩怨、民族壓迫感與領土爭議交織，使兩國再陷戰火陰影。