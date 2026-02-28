美副總統范斯：美若攻擊伊朗 絕不會陷入持久戰

國際原子能機構發布機密報告，指出伊斯法罕有一座新的濃縮鈾工廠。圖為該地區衛星圖像資料照片。(路透資料照片)

根據「華盛頓郵報」專訪內容，美國副總統范斯 26日指出，對於總統川普 考慮對伊朗 發動攻擊一事，他認為即便成真，也「絕不可能」在中東地區演變為持久戰。

中央社引述法新社報導，范斯(JD Vance)告訴華盛頓郵報(The Washington Post)：「(有些人)認為我們會在中東地區陷入看不見盡頭的長期戰爭，這種情況絕不會發生。」

有人批評，如果川普(Donald Trump)下令空襲伊朗，華府恐深陷這個動盪地區的軍事泥淖中。面對這樣的說法，范斯予以駁斥。

出身美軍陸戰隊的范斯曾參與伊拉克戰爭，他說：「我認為我們都傾向外交解決方案，但(如何解決的)關鍵仍取決於伊朗的言行。」

美國新聞網站Axios報導，根據一位美國官員及一名知情消息人士，美軍中央司令部(CENTCOM)司令、海軍上將古柏(Brad Cooper)27日向川普彙報了向伊朗採取軍事行動的各種選項。他也是美軍在中東地區最高指揮官。

另外，國際原子能機構(IAEA)27日發布了一份機密報告，敦促伊朗允許其檢查所有核設施，並特別指出伊斯法罕(Isfahan)，因為那裡有一座新的濃縮鈾工廠，並且儲存著接近武器級高濃縮鈾。

據路透報導，這份報告已發送給國際原子能機構的各成員國，由該機構35個成員國組成的理事會將於下周舉行季度會議。報告還指，允許進行核查「不可或缺且刻不容緩」。報告也表示，美伊談判若能成功，將「對伊朗保障監督的有效實施以及本報告中所述問題的解決產生正面影響」。

國際原子能機構估計，在2025年美國與以色列發動攻擊之前，伊朗擁有440.9公斤濃縮度高達60%的鈾(按照IAEA的標準，如果繼續濃縮，這些鈾足以製造10枚核武)。

該機構和西方國家認為，其中大部分鈾仍然完好無損。華盛頓現時希望德黑蘭能交出這些鈾。

該報告亦提供了有關伊斯法罕核設施的新細節。此前，外交官曾表示，伊朗的大部份高濃縮鈾都儲存在伊斯法罕的一個隧道群中，該隧道群似乎在2025年6月躲過了摧毀。

報告首次證實，該隧道群曾儲存濃縮度高達20%和60%的鈾。

報告又指，國際原子能機構透過衛星影像觀察到「伊斯法罕隧道群入口附近有頻繁的車輛活動，該隧道群存有濃縮度高達20%和60%的鈾-235」。

據信，美以聯合發動的襲擊摧毀或嚴重損壞了當時已知的三個正在運作的濃縮鈾設施。

報告指出，在以色列發動攻擊前不久，伊朗表示正在伊斯法罕建造第四座濃縮鈾工廠，但國際原子能機構目前仍不清楚該廠的確切位置以及是否已投入運作。