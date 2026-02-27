敘利亞難民營集體越獄 2萬IS家屬失蹤 全球反恐高度戒備

位於敘利亞東北部，關押「伊斯蘭國」（IS）家屬的「霍爾營」（al-Hol）上月在庫德族武裝力量撤出後，爆發「集體越獄」事件。（美聯社）

敘利亞 東北部霍爾難民營(al-Hol)上月驚傳「集體越獄」。美國情報單位警告，失蹤人數恐高達2萬人，由於營區長期關押大量伊斯蘭國(IS)成員家屬與支持者，大量逃犯去向不明，令全球反恐進入高度戒備。聯合國更是警告中東恐迎新一輪激進主義報復與武裝衝突。

CNN報導，敘利亞內政部25日證實，霍爾營確實發生「大規模逃亡」事件。發言人努雷丁・巴巴(Nureddin Baba)指出，原本駐守當地的敘利亞民主力量(SDF)在未與政府或美軍聯盟協調的情況下撤離，導致營區安全出現重大漏洞，據稱營區圍牆破損超過100處。

SDF則否認單方面棄守，反批政府說法「誤導大眾」，強調撤軍是為避免戰火波及營區，並指控大馬士革 相關派系暗中協助IS家屬外逃。

報導指出，霍爾營自2019年IS潰敗後成為安置家屬與相關人員的主要場所。多年來營區條件惡劣、暴力與衝突事件頻傳。

美國官員向NBC透露，此次逃亡人數可能介於1.5萬至2萬人之間，其中不乏極端組織核心成員及其家屬，一旦重新集結，恐助IS死灰復燃。歐盟方面亦憂心第三國成員回流，對區域與歐洲安全構成威脅。

事實上，安全破口並非首次出現。今年1月，敘東北部沙達迪(al-Shaddadi)監獄即傳出約1500名IS囚犯越獄。美軍2月初曾緊急展開行動，將5700名囚犯轉移至伊拉克。

另據路透報導，3位知情人士透露，美國已警告敘利亞不要在電信領域依賴中國技術，理由是這不僅與美國利益相衝突，更對美國國家安全構成威脅。

據悉，這項訊息是在24日於舊金山舉行的一場未公開會議中，由美國國務院 代表團傳達給敘利亞通訊部長海卡爾(Abdulsalam Haykal)。

自2024年現任敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)推翻長期執政者、並與中國保有戰略夥伴關係的阿塞德(Bashar al-Assad)以來，華府便與大馬士革保持密切協調。

據參與採購談判的敘利亞商人透露，敘利亞正考慮採購中國技術，以支援其境內的電信基地台及本地網路服務供應商的基礎建設。

一名熟悉該討論的美國外交官表示，美國國務院「已明確敦促敘利亞在電信領域應採用美國技術，或來自盟國的技術」。