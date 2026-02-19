我的頻道

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

編譯周辰陽／即時報導
川普總統19日出席於華府川普和平研究所舉行的「和平理事會」成立大會。(路透)
川普總統19日出席於華府川普和平研究所舉行的「和平理事會」成立大會。(路透)

美國總統川普19日警告伊朗，「最多」僅剩15天可與美國就核計畫達成協議，否則將「發生不好的事」。華爾街日報獨家報導，川普正考慮對伊朗發動一波初步、規模有限的軍事打擊，藉此逼迫德黑蘭接受他提出的核子協議條件。此舉被視為第一步，意在對伊朗施壓以促成談判，刻意控制在不致引發重大報復的範圍內，以免升高為全面性攻擊。

知情人士指出，這波首輪攻擊一旦獲得授權，最快可能在數日內展開，目標將鎖定少數軍事或政府設施。若伊朗仍拒絕遵從川普要求終止鈾濃縮的指示，美國將進一步對政權相關設施展開更大規模的軍事行動，甚至可能以推翻教士政權為目標。

這項此前未被報導的「有限度軍事打擊」選項，顯示川普可能願意動用武力，不僅作為對伊朗未能達成協議的懲戒，也試圖藉此為促成一項對美國有利的協議鋪路。知情人士表示，川普可能會逐步升高攻擊力度，先從小規模行動開始，再下令發動更大規模的打擊，直到伊朗政權要嘛拆除其核計畫，要嘛垮台。

一名區域官員指出，有限度的軍事打擊將導致伊朗至少在相當一段時間內退出談判，尤其是在德黑蘭當局目前正研擬如何回應美方要求之際。

儘管資深幕僚一再向川普提出「有限度軍事打擊」的選項，但在歷經數周斟酌後，目前仍難以判定他對此方案究竟有多認真。官員表示，近期內部討論反而更聚焦於較大規模的行動方案。白宮發言人凱利（Anna Kelly）則拒絕透露美方將採取何種路線，僅稱「只有川普總統知道他可能或不可能會做什麼」。

官員表示，川普尚未決定是否下令發動任何規模的攻擊，但他正評估多種選項，從為迫使政權更迭而展開為期一周的攻擊行動，到對伊朗政府與軍事設施發動較小規模的一波打擊都有列入考量。一些美國官員與分析人士警告，此類行動可能引發伊朗報復，進而把美國捲入中東戰爭，並危及區域盟友。

