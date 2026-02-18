CNN：美軍準備最快周末襲伊朗 但川普尚未決定

知情人士告訴CNN，白宮已接獲簡報，軍方近日在中東地區大幅增派空軍和海軍戰力後，可能在周末前做好攻擊的準備。圖為以色列和美國海軍1日在紅海舉行聯合演習。（以色列國防部／新華社供圖）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，知情人士透露，美國軍方準備好最快本周末對伊朗 發動空襲，但總統川普 尚未做出最終決定是否授權行動。

知情人士告訴CNN，白宮 已接獲簡報，軍方近日在中東地區大幅增派空軍和海軍戰力後，可能在周末前做好攻擊的準備。不過其中一名消息人士提醒，川普私下對動武一事正反兩面都有考量，並徵詢幕僚和盟友的最佳方針，目前不確定他是否會在本周末前做出決定。

消息人士說：「他花了很多時間思考這個問題。」

伊朗與美國談判代表昨天在日內瓦間接磋商，雙方交換多份照會溝通長達3個半小時，但最終未能達成明確決議。伊朗首席談判代表表示，雙方已就「一套指導原則」達成共識，但美方官員則說「仍有許多細節待商討」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天表示，預計伊朗將在「接下來幾週內」進一步說明談判立場，但她未說明川普是否會在這段期間內延緩軍事行動。國務院一名官員今天告訴CNN，國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計將於28日訪問以色列，與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，並向他更新伊朗談判的發展。

李威特說：「我不會代表美國總統設定最後期限。」她還說，儘管「外交始終是他的首選」，軍事行動仍在考慮範圍內。

她表示「有許多理由和論點支持對伊朗發動空襲」，並稱川普「首要」依賴國安團隊的建議。