美伊會談 川普：破局就支持以國空襲 伊朗邊示好邊軍演

編譯茅毅、盧思綸／綜合報導
支持伊朗的巴基斯坦什葉派穆斯林15日在喀拉蚩舉自製標語，展現對美國總統川普及以色列總理內唐亞胡合謀伊朗的憤怒。（歐新社）
美伊將在日內瓦以進行第二輪核會談，雙方目前均採取和、戰兩手策略。美國總統川普去年12月曾表示，若美伊無法達成核協議，美國將支持以色列空襲伊朗彈道飛彈設施。與此同時，伊朗為了讓協議能穩定持久，官方也傳出油田、採礦都可談的消息，但伊朗革命衛隊在戰略要道荷莫茲海峽展開軍事演習。

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)15日引述知情官員報導，美國軍方及情報部門已開始討論支持以色列發動空襲的可能性，重點不是以色列是否會行動，而是美國如何協助以軍空襲，例如替以軍戰機空中加油與確保相關國家同意美以軍機飛越領空。

尚不清楚區域內哪些國家可能同意美方使用其領空幫以軍戰機空中加油。美國的中東盟友約旦、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國早已表明，將不會同意本國領空用於任何對伊朗的襲擊，當然也將不會允許本國領空用於伊朗對其他國家發動的襲擊。

伊朗外交部15日聲明，外長阿拉奇同日率外交及技術代表團從德黑蘭赴瑞士日內瓦，以進行第二輪核會談，並展開多項外交磋商；伊美17日也將在中東國家阿曼居間下舉行核會談，和上次相同，這次也採「間接會談」。

已在日內瓦的阿拉奇16日在社媒X寫道，「我帶著能達成公平、公正協議的真實想法前來。(但要想我)在威脅下屈服，則沒得商量」。美國國務卿魯比歐15日在訪問斯洛伐克時則證實，第二輪核會談的美方代表也是美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納。魯比歐還說，更傾向透過外交手段解決美伊問題。

談判焦點之一，是伊朗超過400公斤、濃縮至60%的鈾存量去向。

以方擔憂伊朗在去年被美以襲擊後，已快速重建的彈道飛彈生產及發射設施，視伊朗擁有的飛彈能力，對以色列構成更迫切的威脅；伊方則只願討論核計畫，以交換美方放寬制裁，但完全剝奪伊朗鈾濃縮權利則不在討論範圍內。

另據法媒報導，在阿拉奇準備與美國進行第二輪間接核談判；與此同時，伊朗革命衛隊在戰略要道荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)展開軍事演習，為談判增添壓力。

伊朗國家媒體稱，演習旨在因應荷莫茲海峽可能出現的安全與軍事威脅。該水道約承載全球兩成原油運輸，伊朗政界人士多次揚言，若局勢升高，可能封鎖海峽。

伊朗半官方的法斯通訊社15日引述外交部經濟外交司副司長甘巴里報導，為了讓協議能穩定持久，必須確保美國也能在若干關鍵領域得到實實在在的好處；雙方在石油及天然氣田的共同利益、礦業投資甚至採購(美國)飛機，都包含在會談內容中。

美伊目前均採取和、戰兩手策略。伊朗多次揚言，一旦又遭美國襲擊，將對駐中東的美軍基地報復攻擊。然而，伊朗外交部高官上述發言則發出態度及立場放軟的訊息。

以色列總理內唐亞胡（左）15日重申，美伊達成的核協議，必須滿足以方提出的條件。圖...
以色列總理內唐亞胡（左）15日重申，美伊達成的核協議，必須滿足以方提出的條件。圖為內唐亞胡去年十二月赴美國佛州海湖莊園和美國總統川普（右）會面。（路透）
伊朗和美國17日在瑞士日內瓦舉行第二輪會談；圖為伊朗外交部長阿拉奇（右）在瑞士日...
伊朗和美國17日在瑞士日內瓦舉行第二輪會談；圖為伊朗外交部長阿拉奇（右）在瑞士日內瓦會見國際原子能總署署長葛羅西（左）。（歐新社）

伊朗 美伊 以色列

