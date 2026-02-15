呼應海外反伊朗大規模集會 傳德黑蘭再現反政府口號

海外伊朗 人昨天在歐洲和北美展開大規模反對示威。根據報導，部分德黑蘭市民今天從自家陽台和窗戶高喊反神權領導口號，遙相應和。

法新社報導，一波抗議運動於1月達到高潮，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）領導下的這個伊斯蘭共和國為之動盪。人權團體指出，當局鎮壓造成數千人喪生。

隨著街頭抗議因鎮壓而逐漸平息，德黑蘭和其他城市居民上週開始從大型公寓內的住家內，以相對安全方式高呼反政府口號。

根據負責監控當地的社群媒體 帳號Shahrak Ekbatan，東德黑蘭埃克巴坦區（Ekbatan）居民夜間再度高喊「哈米尼去死」、「伊斯蘭共和國去死」和「國王萬歲」等口號。

被伊斯蘭革命推翻的前國王，其長子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）曾敦促國內民眾配合週末海外抗議同步展開這類行動。

德國南部慕尼黑（Munich）警方表示，昨天有25萬人參加集會。芮沙．巴勒維罕見地現身活動中發表演說。

美國洛杉磯 （Los Angeles）、加拿大多倫多（Toronto）等伊朗僑民大本營同步舉行大規模擁戴王室集會。

巴勒維辦公室在社群平台X指出，全球超過100萬人參與這類集會。暫時無法針對這個數字進行獨立查證。

芮沙．巴勒維在慕尼黑致詞時表示，這是多年以來規模最大集會，強調他已準備好領導伊朗轉型。

這次集會中，芮沙．巴勒維僅存的同父同母手足、前公主法拉納茲．巴勒維（Farahnaz Pahlavi）也極為罕見地現身，讓支持王室的群眾士氣大振。

海外波斯語電視台伊朗國際（Iran International）報導德黑蘭其他地區今天的類似行動，播出群眾高喊「這是最後戰役，巴勒維要回來了」、「打倒革命衛隊（Revolutionary Guards）」等口號的畫面。

報導指出，包括南部希拉茲（Shiraz）、中部阿拉克（Arak）等城市也出現反當局口號。

法新社無法即時查證影片真實性。

新一波反政府行動正值美國、伊朗17日將在瑞士日內瓦就伊朗核計畫舉行重要磋商之際。外界認為，這場談判將會決定華府是否對德黑蘭採取軍事行動。

根據總部設在美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）最新統計，抗議期間有超過7000人死亡，多數是遭安全部隊射殺的民眾，目前已有近5萬4000人遭到逮捕，而且鎮壓行動仍在持續。