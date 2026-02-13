伊朗局勢緊張 路透：美軍備戰可能展開數週行動

川普13日視察北卡羅來納州布拉格堡軍事基地。(美聯社)

路透社引述兩名美國官員說法報導，美軍正為總統川普 可能下令對伊朗 發動攻擊且歷時數週的軍事行動做準備。這可能演變成比兩國以往衝突更為嚴重的局面。

這兩名官員因事涉敏感不願具名，他們披露的消息升高美伊外交談判風險。

川普先前在中東區域集結軍力，引發外界對新一波軍事行動的疑慮後，美國與伊朗外交官員上週在阿曼（Oman）舉行會談，試圖就伊朗核子計畫重啟外交談判。

美國官員今天表示，五角大廈再派一艘航空母艦前往中東，外加數千名軍人，以及戰鬥機、導向飛彈驅逐艦等具備攻擊和防禦能力的火力。

法新社報導，川普在白宮 表示，全球最大航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）將「很快」前往中東，對伊朗進一步施壓。川普隨後視察北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地。

川普向部隊發表談話時表示，與伊朗「很難達成協議」，他還說「有時候必須讓對方感到害怕，這才是真正解決問題的唯一辦法」。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）被問到美軍為可能展開持久軍事行動做準備一事時表示：「川普總統對伊朗的所有選項都擺在檯面上。他會聆聽各方對任何議題的觀點，但最終仍會以國家利益及國家安全為出發點做出決策。」

五角大廈婉拒置評。

美國去年派出兩艘航艦前往中東地區，當時美軍空襲伊朗核子設施。

然而，去年6月的「午夜重錘」（Midnight Hammer）軍事行動基本上是美國一次性攻擊，匿蹤轟炸機直接從美國飛到伊朗空襲核子設施。伊朗則對美軍駐卡達基地發動非常有限的報復性空襲。

官員表示，這次的作戰規劃更為複雜。

其中一名官員說，如果展開持續性行動，美軍可能攻擊伊朗國家和安全部門設施，而不僅限於核子基礎設施。這名官員不願透露具體細節。

部分專家認為，若對伊朗發動這類行動，美軍面臨的風險將大幅提升。伊朗號稱擁有大量飛彈。伊朗報復性空襲也會增加區域衝突風險。

上述官員表示，伊朗會報復全在美國預料之中，雙方可能進行一連串的交互攻擊和報復行動。

白宮與五角大廈未回應有關報復或區域衝突風險的提問。