伊朗局勢緊張 路透：美軍備戰可能展開數週行動

川普13日視察北卡羅來納州布拉格堡軍事基地。(美聯社)
路透社引述兩名美國官員說法報導，美軍正為總統川普可能下令對伊朗發動攻擊且歷時數週的軍事行動做準備。這可能演變成比兩國以往衝突更為嚴重的局面。

這兩名官員因事涉敏感不願具名，他們披露的消息升高美伊外交談判風險。

川普先前在中東區域集結軍力，引發外界對新一波軍事行動的疑慮後，美國與伊朗外交官員上週在阿曼（Oman）舉行會談，試圖就伊朗核子計畫重啟外交談判。

美國官員今天表示，五角大廈再派一艘航空母艦前往中東，外加數千名軍人，以及戰鬥機、導向飛彈驅逐艦等具備攻擊和防禦能力的火力。

法新社報導，川普在白宮表示，全球最大航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）將「很快」前往中東，對伊朗進一步施壓。川普隨後視察北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地。

川普向部隊發表談話時表示，與伊朗「很難達成協議」，他還說「有時候必須讓對方感到害怕，這才是真正解決問題的唯一辦法」。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）被問到美軍為可能展開持久軍事行動做準備一事時表示：「川普總統對伊朗的所有選項都擺在檯面上。他會聆聽各方對任何議題的觀點，但最終仍會以國家利益及國家安全為出發點做出決策。」

五角大廈婉拒置評。

美國去年派出兩艘航艦前往中東地區，當時美軍空襲伊朗核子設施。

然而，去年6月的「午夜重錘」（Midnight Hammer）軍事行動基本上是美國一次性攻擊，匿蹤轟炸機直接從美國飛到伊朗空襲核子設施。伊朗則對美軍駐卡達基地發動非常有限的報復性空襲。

官員表示，這次的作戰規劃更為複雜。

其中一名官員說，如果展開持續性行動，美軍可能攻擊伊朗國家和安全部門設施，而不僅限於核子基礎設施。這名官員不願透露具體細節。

部分專家認為，若對伊朗發動這類行動，美軍面臨的風險將大幅提升。伊朗號稱擁有大量飛彈。伊朗報復性空襲也會增加區域衝突風險。

上述官員表示，伊朗會報復全在美國預料之中，雙方可能進行一連串的交互攻擊和報復行動。

白宮與五角大廈未回應有關報復或區域衝突風險的提問。

