快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

美1月曾秘運6千星鏈 暗挺伊朗反政權運動超乎外界想像

編譯陳韻涵／綜合報導
巴基斯坦什葉派穆斯林11日舉行集會，舉著標語聲援伊朗，紀念伊朗伊斯蘭革命周年，活動正值華盛頓和德黑蘭在阿曼就伊朗核計畫繼續進行間接談判之際，區域緊張局勢加劇。(歐新社)
美國官員透露，川普政府在伊朗當局1月血腥鎮壓示威活動且大幅切斷網路連線後，秘密將約6000個「星鏈」(Starlink)衛星網路終端機偷運進伊朗，協助反政權人士在伊朗當局封鎖網路期間維持對外聯繫；這是美國首度直接將星鏈設備運進伊朗，凸顯華府對伊朗內部反抗運動的實際支持程度，遠遠超過外界原先預期。

華爾街日報報導，伊朗政府1月在全國性示威浪潮中鎮壓抗議群眾，造成數千人死亡，且幾乎全面封鎖網路。

這場示威源自伊朗政府多年來治理不善、經濟蕭條、貨幣貶值，人民怨懟當局強硬派統治。

德黑蘭當局多次指控美國在背後煽動動亂，但華府否認與這場示威活動有關聯。

知情官員指出，國務院數月前已採購近7000套星鏈終端機，其中多數於1月購買，資金源自原本用於伊朗「網路自由」計畫的預算。

官員透露，川普總統知悉星鏈運送行動，但不清楚是否由他本人或其他高層直接批准。

抗議期間，川普公開鼓勵伊朗民眾持續上街示威，並承諾「援助在路上」；部分伊朗民眾預期美方可能對伊朗政府或其軍事設施發動空襲，但最終並未出現軍事打擊行動。

美國當時僅在中東地區集結兵力，稱若與伊朗的核談判破裂，可能採取行動。

在伊朗境內，持有星鏈設備屬違法行為，最高可判刑多年；伊朗當局也會搜查民宅與屋頂，查緝可疑的星鏈使用者。

不過，分析師與維權人士估計，數萬名伊朗人仍透過星鏈，繞過政府的防火牆與審查制度，維持資訊流通。

川普與馬斯克1月曾討論，如何確保伊朗人在抗議期間能使用星鏈網路；白宮證實此事，但相關決策在政府內部引發討論。

國務院負責領事事務的助理國務卿納姆達爾(Mora Namdar)在去年12月前領導中東事務局，她去年8月致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)，主張採購星鏈供伊朗使用。她寫道，「我們資助各種VPN(虛擬私人網路)工具與網路自由技術，但一旦斷網，這些工具便形同虛設。」

官員坦言，將星鏈偷運入伊朗境內的風險極高，不僅涉及運送人員與接收者的安全，也可能被親政府人士利用。

在伊朗政府強力鎮壓與斷網的情況下，華府仍決定冒險運送星鏈設備，凸顯華府公開否認干預伊朗境內示威的同時，也暗中技術支援反政府運動。

美官員透露，川普政府將祕密把約6000個「星鏈」衛星網路終端機偷運進伊朗；圖為搭...
