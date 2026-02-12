伊斯蘭革命47周年 伊朗總統：鎮壓釀巨大悲痛 在人民前感羞愧

我的頻道

編譯高詣軒、周辰陽／綜合11日電
伊朗伊斯蘭革命47周年之際，總統裴澤斯基安11日在德黑蘭發表演說。(路透)
伊朗伊斯蘭革命47周年之際，總統裴澤斯基安11日在德黑蘭發表演說。(路透)

伊朗當天紀念伊斯蘭革命47周年，總統裴澤斯基安在德黑蘭自由廣場演說，表示伊朗願意就核計畫進行談判，也承認1月8日對示威潮全面展開的鎮壓「造成巨大悲痛」。他並未直接提及當局造成的流血傷亡。另外，在美伊次輪會談前，川普表示，考慮加派航艦到中東。

美聯社報導，伊朗去年12月28日因經濟問題爆發示威潮，招致當局血腥鎮壓。裴澤斯基安說，「我們在人民面前感到羞愧，我們有義務幫助所有在這些事件受到傷害的人。我們不尋求與人民對抗」。他也不忘批評聚焦這波鎮壓的「西方宣傳」。

裴澤斯基安並說，伊朗不尋求核武，願意接受一切形式查核。他也批評美國和歐洲過去的言行，樹立一堵不信任的高牆，阻止相關會談取得成果，「同時，我們正與鄰國一同以十足決心，參與旨在促進區域和平穩定的對話」。

另外，伊朗外交部長阿拉奇接受俄國官媒「今日俄羅斯」訪問時說，德黑蘭對美方仍不完全信任。但阿拉奇也說，「比歐巴馬時期更好的協議」有可能達成。此話指的是2015年伊朗與美國等大國達成的伊朗核協議；川普在第一任期已片面宣布美國退出該協議。

美聯社說，伊朗神權統治正面臨壓力，一方面來自美國總統川普，他考慮向中東派第二艘航艦，也面臨公眾對德黑蘭殘暴鎮壓示威的譴責。

川普10日接受Axios專訪時表示，預期美國和伊朗下一輪會談將於下周登場，並正考慮向中東派出第二支航艦打擊群，以因應談判破裂時可能展開的軍事行動。

川普說：「我們有一支艦隊正在往那邊去，可能還會再派一支過去。」他表示，正在「考慮」再派出一支航艦打擊群，「要嘛談成協議，不然就得像上次一樣，來點非常強硬的手段」。

美軍「林肯號」航艦打擊群正在中東，一名美國官員證實，確曾討論是否派出第二支航艦打擊群。不過，川普對外交途徑仍表達樂觀，聲稱伊朗「非常想要達成協議」，且在軍事威脅之下，投入談判的認真程度高於以往。

川普提到他去年6月對伊朗核子設施發動攻擊，「他們上次不相信我真的會這麼做，他們玩過頭了。」他並稱，這次談判「非常不同」。

路透10日報導，根據衛星影像分析顯示，中東多處美軍基地近期均可明顯見到加強部署跡象。

