美伊能否達協議 「零濃縮鈾」是關鍵

編譯梁采蘩、江昱蓁／綜合7日電
紐約時報7日報導，美伊能否達成協議取決於「零」這個數字。川普堅持「零濃縮鈾」，但伊朗主張自己是核不擴散條約（NPT）締約國，依約擁有以和平目的利用核能的權利。但沒有西方國家相信這點，且大量情報顯示伊朗對核武有濃厚的興趣。

專家表示，川普的零立場是一粒毒藥，勢必導致談判失敗，在美國武力威脅下，伊朗有可能出於「絕望」而同意暫時中止濃縮鈾計畫，但是絕對不會放棄自身權利。

川普的特使魏科夫去年5月告訴美國廣播公司新聞網，「我們紅線非常明確，就是濃縮鈾，甚至不容許擁有1%的濃縮鈾」。據信這也是魏科夫6日會見伊朗官員時的立場。

專家說，伊朗核計畫已成為獨立的象徵。伊朗外長兼核談判代表阿拉奇日前向美國有線電視新聞網說，伊朗擁有濃縮鈾權利不容談判，去年6月也說濃縮鈾是伊朗不容否定的權利。

雖然川普政府與美國國會內部的對伊朗鷹派堅持，任何可接受的協議必須限制伊朗彈道飛彈與支持中東各地武裝組織，但近日會談僅聚焦在核議題上，也讓零濃縮鈾變得格外重要。

但雙方必須就伊朗能否持續進行鈾濃縮形成諒解，才能達成類似協議。伊朗官員稱其核計畫目的為生產核能與醫學研究計畫所需的燃料，但是大量情報卻顯示伊朗對核武興致高昂。

曾任歐巴馬政府國安會助理的薩摩爾說，若認定伊朗計畫純為和平性質，其有權進行鈾濃縮；若是掩護核武發展則無。這問題沒有權威的仲裁機構定奪。

即使濃縮鈾獲得解決，國務卿魯比歐4日也說，想讓會議取得實質進展，還須納入伊朗彈道飛彈、支持恐怖主義及人權等議題。

伊朗 川普 彈道飛彈

