中東盟友急勸別取消 美伊移至阿曼重回談判桌

編譯周辰陽／綜合報導
美國和伊朗預定六日在阿曼會談，有助為當前緊張情勢降溫。圖為五日伊朗德黑蘭街頭的一幅反美壁畫。（歐新社）
美國和伊朗預定六日在阿曼會談，有助為當前緊張情勢降溫。圖為五日伊朗德黑蘭街頭的一幅反美壁畫。（歐新社）

在美國與伊朗的外交談判已安排6日舉行之際，美軍仍持續在中東集結，美國總統川普則向伊朗領導高層發出新警告，直言伊朗最高領袖哈米尼「應該非常擔心」。這是在去年5月後，兩國首度就伊朗核計畫舉行正式談判。

川普4日對美國國家廣播公司(NBC)說，伊朗「正與我們談判」。川普女婿庫許納與美國中東特使威科夫可望參與6日的談判。

美伊原本同意在土耳其伊斯坦堡會面，其他中東國家將以觀察員身分參與。但伊方突表達希望將會談移至阿曼，並改採雙邊形式，以確保僅聚焦核議題。美方一開始也對更改地點的要求持開放態度，但隨後拒絕，最後又改變立場，如伊朗所願改在阿曼舉行。

伊朗外長阿拉奇4日在社媒X發文證實，會談預定6日上午約10時在阿曼首都馬斯開特舉行，但議程限於核問題與解除對伊朗的制裁。

魯比歐4日則說，「若伊朗人想見面，那我們準備好了」，但除了核問題，談判還須納入伊朗飛彈的射程、德黑蘭對中東各地「代理人」武裝團體的暗中支持與德黑蘭對伊朗示威者的鎮壓，那此一對話才具實質意義。

兩位美國官員向Axios新聞網說，多位中東國家領袖緊急遊說川普政府，籲請美方切勿取消與伊方的會談，才讓談判計畫重回軌道。至少有9個中東國家透過最高層級管道直接為此聯絡白宮。

其中一位美國官員說，「阿拉伯國家請我們保留這場會談，聽聽伊朗人要說什麼。我們已告知這些國家，要是他們堅持，我們就將舉行會談，但我們(對是否有用仍)很懷疑；我們對伊朗人並不天真，如果真的有場值得進行的實質對話，那我們將對話，但我們可不會浪費時間」。

另一位美國官員則說，川普政府同意舉行會談，是旨在對美國的中東盟友表達尊重，並為了持續推動外交途徑解決爭端。

伊朗盟友俄羅斯外長拉夫羅夫5日則表示，當前美伊關係惡化對中東具潛在「爆炸性影響」。俄方關切情勢發展，準備好為情勢的解決與遵守可能達成的協議做出貢獻。

華爾街日報4日報導，對北京與莫斯科而言，伊朗都是他們在中東的關鍵支點，中俄愈來愈不願見到當地情勢失控。不過，美國國務院前助理國務卿羅素指出，中國國家主席習近平關心的是保護中國自身利益，而非保護伊朗；眼看美軍兵力分散部署在加勒比海與中東，其實正符合北京利益。

羅素說，習近平面對川普，尤其在伊朗議題上的整體態度是風險管理。習近平在此一議題上面臨多重的利益考量，即既盼維持穩定與舒緩緊張情勢，以確保石油供應及其價格穩定，又希望避免中國仰賴的海上航道因此遭干擾。

在美國總統川普4日和習近平的通話中，習近平提及中國「言必信、行必果」。對此，華爾街日報報導說，此話旨在發出明確訊號，即北京任何在伊朗議題上做出的讓步，皆將取決於華府有無對北京做出回應，並確保中國的國家利益。

北京至今仍未明確表態挺伊朗，態度之審慎如同此前川普大力施壓委內瑞拉之際，當時陸方並未力挺委內瑞拉總統馬杜洛。

伊朗與美國的會談預定於6日上午在阿曼馬斯喀特舉行。圖為德黑蘭4日一場集會。(美聯...
伊朗與美國的會談預定於6日上午在阿曼馬斯喀特舉行。圖為德黑蘭4日一場集會。(美聯社)

