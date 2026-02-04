美伊談判幕後／伊朗稱不改地點就不談了 9國急勸白宮別喊卡

伊朗與美國的會談預定於6日上午在阿曼馬斯喀特舉行。圖為德黑蘭4日一場集會。(美聯社)

在美國與伊朗 的外交談判已安排於6日舉行之際，美軍部隊仍持續在中東地區集結，美國總統川普 則向伊朗領導階層發出新的警告，直言伊朗最高領袖「應該非常擔心」。

彭博資訊與Axios報導，川普4日接受NBC新聞訪問，被問及伊朗最高領袖時表示：「我會說他應該非常擔心，對，他應該如此。」並補充稱：「如你所知，他們正在與我們談判。」

美國與伊朗原先同意在伊斯坦堡會面，其他中東國家將以觀察員身分參與；但伊朗方面3日表示，希望將會談移至阿曼，並改採雙邊形式，以確保焦點只放在核子議題。美方起初對更改地點的要求持開放態度，之後又予以拒絕，直到Axios報導會議告吹後，再次改變立場，最終仍如伊朗所堅持，改在阿曼舉行。伊朗外交部長阿拉奇當天也在「X」發文表示，與美國的會談預定於6日上午在阿曼馬斯喀特舉行。

一名美方資深官員稍早向Axios透露：「我們告訴他們，不是照這樣談，就是什麼都沒有。他們回說：『那就算了。』」

這位官員當時表示，美方希望能迅速達成一項真正的協議，否則將轉而考慮其他選項，暗指川普多次威脅動用軍事行動。另一名美國官員則說：「我們不想在這裡展現彈性，因為如果真的要談成，就得談出一個真正有用的協議；我們不想再回到過去那套做法。」

2名美國官員向Axios透露，多位中東領導人4日下午緊急遊說川普政府，不要貫徹取消談判的威脅，才讓美伊核談判計畫重回軌道。據報導，至少有9個中東國家的最高層級直接與白宮 溝通，強烈敦促美方不要取消會議。

一名白宮官員向彭博資訊表示，美國與伊朗仍計畫於6日在阿曼會面，討論核子協議。Axios則報導，一名美國官員說：「阿拉伯國家要求我們保留這場會議，聽聽伊朗人要說什麼。我們已告訴阿拉伯國家，如果他們堅持，我們就會進行會談。但我們非常懷疑。」另一名美國官員則表示，川普政府同意舉行會談，是「為了對美國在該地區的盟友表達尊重」，並且「為了繼續追求外交路線」。

美國官員表示，考量伊朗近日的行為，以及先前談判缺乏突破，美方仍對是否達成協議抱持懷疑態度。另一名美方官員說：「我們對伊朗人並不天真。如果真的有一場值得進行的實質對話，我們會對話，但我們不會浪費時間。」