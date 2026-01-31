川普施壓核談判 伊朗急晤普亭 部署千架無人機為1目的

我的頻道

編譯中心／綜合30日電
國際特赦組織希臘籍人士和居住在雅典的伊朗人，30日在希臘議會大廈前手持蠟燭和標語，聲援伊朗人民。(路透)
國際特赦組織希臘籍人士和居住在雅典的伊朗人，30日在希臘議會大廈前手持蠟燭和標語，聲援伊朗人民。(路透)

在美國總統川普試圖迫使德黑蘭就其核計畫達成協議之際，俄羅斯總統普亭30日在莫斯科會晤伊朗最高國家安全機構負責人。伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）同日在土耳其舉行高級別會談，試圖尋求外交途徑說服美國不要發動攻擊。

中央社引述法新社報導，克里姆林宮在官網發布聲明指出，「元首在克里姆林宮接見了伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）祕書拉里賈尼（Ali Larijani）。」

伊朗駐莫斯科大使館在社群媒體發文指出，普亭（Vladimir Putin）與拉里賈尼會談，聚焦經濟關係及「重要的區域與國際議題」，但未進一步說明。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，這次訪問事前並未公布。

俄烏戰爭期間，伊朗成為俄羅斯主要盟友之一，俄羅斯則在國際上對伊朗提供關鍵支持。

美國總統川普稍早表示，他相信俄羅斯的盟友伊朗想要就核計畫達成協議，以避免遭受軍事打擊。莫斯科已表示，願意在華府與德黑蘭之間扮演調解者角色。

伊朗近期對抗議民眾展開鎮壓，觀察人士指出，這場行動造成數千人死亡。川普再度揚言可能對伊朗發動攻擊。美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也表示，美軍在中東已完成集結，隨時準備好執行任何命令。

另據半島電視台報導，伊朗當局也處於高度戒備，外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，「德黑蘭目前的首要任務不是與美國談判，而是做好百分之百的保衛國家準備」。

伊朗軍方宣布部署1000架新型「戰略」無人機至各地部隊，以便能夠立即快速作戰。這些無人機具備作戰、偵察能力，能夠打擊陸地、空中和海上的固定或移動目標。

伊朗軍方聲明指出，鑑於當前安全威脅，此舉是為了提升部隊的即時作戰能力，並在遭受任何外來攻擊時，能迅速且強硬回應，也可降低裝備在衝突初期遭到集中打擊的風險。

軍事觀察媒體《The War Zone》分析也顯示，以色列近年來的軍事行動主要聚焦於削弱伊朗的長程打擊能力，但伊朗的短程武器系統基本上未受到影響。這些涵蓋短程彈道飛彈、巡弋飛彈與各型無人機的戰力數量龐大，未來一旦局勢惡化，可能被用來對美國及其盟友在區域內的軍事目標形成實質威脅。

伊朗 俄羅斯 無人機

