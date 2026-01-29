我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

川普稱哈瑪斯將解除武裝 加薩和平協議關鍵

中央社華盛頓29日綜合外電報導
圖為29日加薩市人們行走在受損的建築物旁。（美聯社）
圖為29日加薩市人們行走在受損的建築物旁。（美聯社）

美國總統川普今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）將會放下武器，儘管此一武裝組織尚未證實，但若成真，將是哈瑪斯與以色列脆弱停火協議中的一大進展。

法新社報導，川普在內閣會議上說：「很多人說（哈瑪斯）永遠不會解除武裝。看起來他們將會。」

哈瑪斯被美國視為恐怖組織，不過川普在以色列部隊自加薩帶回最後一名人質吉維利（Ran Gvili）遺體後，稱讚與哈瑪斯之間的合作。

川普說：「他們確實助我們把那些遺體帶回來，那個家庭非常感激。」

川普要求中東問題特使威科夫（Steve Witkoff）報告當地最新情勢。當時威科夫坐在房間一側，內閣成員與媒體在旁聆聽。

態度樂觀的威科夫表示，他有高度信心哈瑪斯會履行承諾。「我們已把恐怖分子趕出那裡，他們將會解除武裝。他們會的，因為他們別無選擇。」

威科夫對川普說：「他們會放棄的。他們會放棄AK-47步槍。」

哈瑪斯表示，歸還吉維利的遺體顯示其對停火的承諾，但哈瑪斯迄今仍未交出武器。

哈瑪斯多次表示，解除武裝是一條紅線，但也曾暗示，可能願意將武器交給巴勒斯坦治理當局。

去年10月議定的停火計畫中，解除武裝是第二階段的關鍵。

此外，一個巴勒斯坦技術官僚委員會也已成立，目標是接管飽受戰火摧殘的加薩走廊（Gaza Strip）。

哈瑪斯 川普 巴勒斯坦

上一則

歐盟將革命衛隊列為恐怖組織 伊朗批順從美國以色列

延伸閱讀

川普政府與以色列沙烏地官員談伊朗 增派軍艦赴中東

川普政府與以色列沙烏地官員談伊朗 增派軍艦赴中東
川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高

川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高
美法官暫禁川普政府拘留明尼蘇達難民 令放被羈押者

美法官暫禁川普政府拘留明尼蘇達難民 令放被羈押者
傳川普想對伊朗動武激抗議再起 以阿：空襲難推翻政權

傳川普想對伊朗動武激抗議再起 以阿：空襲難推翻政權

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊