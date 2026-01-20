駭客入侵伊朗國營電視台 插播流亡王儲畫面呼籲1件事

網路流傳影片顯示，駭客入侵伊朗國營電視台插播支持流亡海外王儲畫面，影片中呼籲安全部隊不要「將武器對準人民」。（取材自Instagram）

美聯社報導，這段流亡王儲的畫面19日在伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台(IRIB)多個衛星頻道播出。IRIB是伊朗唯一擁有電視與廣播公開播送權的國營媒體。

影片先後播放兩段流亡王儲芮沙．巴勒維(Reza Pahlavi)的畫面，隨後出現疑似身穿伊朗警察制服的安全人員影像，並聲稱有人已「放下武器、宣誓效忠人民」，但未提出證據。

畫面中一段文字寫道：「這是給軍隊與安全部隊的訊息：不要將武器對準人民，加入民族的行列，為伊朗的自由而努力。」

被認為與伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guard)關係密切的半官方法斯通訊社(Fars)引述國營電視台聲明指出，「國內部分地區的訊號曾短暫遭不明來源干擾」，但未說明播出了哪些內容。

巴勒維辦公室發表聲明，證實畫面出現王儲的影片，但未回覆美聯社關於駭客行動的詢問。

在插播的影片中，巴勒維表示：「我有一項特別的訊息要給軍方。你們是伊朗的國家軍隊，不是伊斯蘭共和國的軍隊。你們有責任保護自己的生命，時間所剩無幾，請儘快與人民站在一起。」

流傳海外的社群媒體影片顯示，多個頻道同時遭干擾；這些影像可能來自使用星鏈(Starlink)衛星繞過網路封鎖的用戶。巴勒維的陣營也分享了相關畫面。

巴勒維在伊朗國內的實際支持度仍不明朗，但示威中曾出現支持國王的口號。

隨著德黑蘭與華府關係緊張升溫，美聯社分析船舶追蹤資料顯示，美國林肯號(USS Abraham Lincoln)航艦及多艘美軍艦艇19日通過新加坡 後，進入馬六甲海峽，可能前往中東地區。

資料顯示，與林肯號同行的還包括小彼得森號(USS Frank E. Petersen Jr.)、麥可墨菲號(USS Michael Murphy)與斯普魯恩斯號(USS Spruance)等勃克級飛彈驅逐艦。林肯號先前與打擊群在南海活動，以因應台灣情勢對中國形成嚇阻。