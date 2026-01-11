川普聲稱來硬的 伊朗最高領袖哈米尼反嗆：遲早被推翻

伊朗反政府示威遭德黑蘭政府強力鎮壓，美國總統川普（左）不排除軍事介入協助抗議者；伊朗最高領袖哈米尼（右）12日發文嗆聲美國與川普。（美聯社）

伊朗 反政府示威活動延燒，德黑蘭政府強力鎮壓引發美國考慮介入，且不排除軍事行動。美伊關係轉趨白熱化之際，伊朗最高領袖哈米尼12日在X發文，嗆聲川普 「對世界妄加裁斷」「遲早被推翻」。貼文並附上一張繪圖，將川普描繪成一具正在龜裂崩解的石棺。

哈米尼在X發文表示：「這個坐在那裡帶著傲慢與自負對全世界妄加評斷的人，也該知道，世界上的暴君與傲慢之人，像是法老、寧錄（Nimrod）、禮薩汗（Reza Khan）、穆罕默德．禮薩（Mohammad Reza）之類，通常都是在他們傲慢自大到達頂點時被推翻；這個人也將被推翻。」

繪圖把川普畫成一具古埃及 風格的石製人形棺，置於一座刻有象形文字裝飾的墓室內。棺身上刻著美國國旗與美國國璽，石棺正出現裂縫並逐步崩落。圖像下方主要文字寫著：「如同法老。」

آن بابایی که با نخوت و غرور نشسته آنجا راجع به همه‌ی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند که معمولاً‌ مستبدّین و مستکبران عالم، از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمّدرضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند،

این هم سرنگون خواهد شد.#مثل_فرعون pic.twitter.com/hxzJVQQOiL — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) 2026年1月11日

寧錄是聖經創世紀中的傳說人物，後世常把他當作傲慢、暴政與權力自大的象徵；禮薩汗是伊朗巴勒維王朝（Pahlavi dynasty）的創建者，以集中政權聞名；穆罕默德．禮薩是巴勒維王朝的末代君主，最終在1978-1979年的伊朗革命中失去政權。