伊朗不排除襲擊中東美軍基地 川普稱將強硬回擊

伊朗抗議行動升高，死亡人數也節節上升。圖為反政府的抗議者在街頭聚集。(美聯社)

伊朗 商家因不滿貨幣暴跌而發起罷工，此後蔓延至超過96個城市，近兩周來抗議示威活動四起；據美聯社報導，伊朗當局強力鎮壓已造成至少538人死亡。同時伊朗領導人威脅，如果美國先發制人，伊朗將襲擊位於中東的美軍基地。

德黑蘭鎮壓示威 至少已538死

華爾街日報報導，總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」(Human Rights Activists News Agency，HRANA)表示兩周來超過1萬600人遭到拘留，死者中有490人為抗議民眾，48人為安全部隊。該機構在過去數年伊朗動盪期間的統計相當準確，資訊來自伊朗境內支持者的交叉查證。

「首都的抗議模式大致呈現零星、短暫且流動性的集會形式，這是因應安全部隊高度部署與現場壓力增加所形成的策略。接獲報告指出，有監控無人機在上空飛行，安全部隊在抗議地點周邊調動，顯示持續進行監控與安全控制。」

伊朗國營的伊斯蘭共和國廣播電視臺(IRIB)11日播出德黑蘭南邊的卡里扎克法醫醫學中心(Kahrizak Forensic Medical Center)一處停屍間內大量屍袋的畫面，並將死者描述為「暴徒的受害者」，也播放死亡安全部隊成員的葬禮。伊朗人權團體Hengaw亦發布同一地點的影片，但說這些遺體是被政府部隊實彈射殺的抗議人士。

由於街頭抗議活動升溫，伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭向全國講話，這是國家電視台發布視頻的截圖。(路透) 德黑蘭等伊朗城市9日深夜爆發新一波反政府示威行動，圖為示威者焚燒車輛。(路透)

總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)11日重申改革伊朗疲弱經濟的承諾，並表示將向每名伊朗人發放相當於7美元的現金。但他稱政府準備傾聽人民聲音的同時，也指控「暴徒與恐怖分子正代表美國與以色列 煽動動亂」，稱關切人民是責任，但更高的責任是不能讓一群暴徒來摧毀整個社會。高階安全官員拉里賈尼(Ali Larijani)指控部分示威者「殺人或焚燒他人，形同伊斯蘭國恐怖組織(ISIS)的行徑。」

伊朗保守派國會議長卡利巴夫(Mohammad-Bagher Ghalibaf)在一場國會演說中提出攻擊美軍與以色列，除打擊美軍基地外，還將攻擊中東航運通道，稱「一旦伊朗遭到攻擊，被佔領的領土(指以色列)，以及本區域內所有美國軍事中心、基地、艦艇，都將成為我們的合法目標。我們不認為自己只能在事件發生後反應，而是會依據任何客觀的威脅跡象採取行動。」演說時國會群情激動，多名議員衝向國會講台高喊：「美國去死！」。

卡利巴夫也提出先發制人攻擊的可能性，此前幾天其他一些高階官員也曾提及此事。卡利巴夫是伊朗第三號人物，僅次於最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)及裴澤斯基安，且受伊朗準軍事部隊「伊斯蘭革命衛隊」支持。

美國在阿聯酋、巴林、卡達設有空軍與海軍基地。知情美國官員透露，川普 總統及國安團隊正評估多種可能的應對方案，包括網路攻擊，以及由美國或以色列發動的直接軍事打擊。川普11日晚間表示「在考慮一些非常強硬的選項」；被問及伊朗的報復威脅時，他回「如果他們那樣做，我們將以他們未曾見過的程度回擊。」