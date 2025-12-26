我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

以色列核准擴建19處屯墾區 14國促撤：破壞脆弱停火局面

編譯中心／綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列安全內閣21日批准在約旦河西岸新建19個定居點，財政部長稱此舉旨在阻止巴勒斯坦建國；圖為以色列推土機在已撤離的以色列定居點Sanur平整土地，Sanur是2005年撤離的西岸北部四個定居點之一。(歐新社)
以色列安全內閣21日批准在約旦河西岸新建19個定居點，財政部長稱此舉旨在阻止巴勒斯坦建國；圖為以色列推土機在已撤離的以色列定居點Sanur平整土地，Sanur是2005年撤離的西岸北部四個定居點之一。(歐新社)

法國、英國與德國等14個國家24日發布聲明，譴責以色列近日批准在被占領的約旦河西岸（West Bank）興建新的猶太人屯墾區。

綜合法新社和路透報導，根據法國外交部發布的聯合聲明，「包括比利時、加拿大、丹麥、法國、德國、義大利、冰島、愛爾蘭、日本、馬爾他、荷蘭、挪威、西班牙及英國等國，我們譴責以色列安全內閣批准在被占領的約旦河西岸設立19處新屯墾區的決定。」

聲明指出，「我們重申，明確反對任何形式的併吞行為以及擴大屯墾政策。」

以色列極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）21日宣布，當局已核准這些屯墾計畫，表示此舉是在防止巴勒斯坦國成立。

14國聲明強調，這樣的單方面行動「違反國際法」，並在調停者努力推動加薩停火協議第二階段之際，可能破壞脆弱的停火局面。 這些國家呼籲以色列「撤回這項決定，並停止擴建屯墾區」。

14國重申，「基於兩國方案，將堅定不移地致力於全面、公正且持久性和平…讓以色列與巴勒斯坦這兩個民主國家能在和平與安全下比鄰而居」。

以色列在1967年的一場戰爭後占領約旦河西岸。

不包括1967年被以色列占領和併吞的東耶路撒冷，目前約50多萬名以色列人居住在約旦河西岸，也有約300萬名巴勒斯坦人居住於此。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）24日在社群平台X發文駁斥外國政府聲明，表示相關決定是為了因應以色列面臨的安全威脅。

他表示：「外國政府無權限制猶太人居住在以色列土地上，任何這樣的呼籲在道德上都是錯誤的，對猶太人具有歧視性。」

此外，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）24日表示，以色列未來十年將投資1100億美元，發展自主軍工產業。

中央社引述法新社報導，內唐亞胡在以色列南部一座空軍基地舉行的軍事儀式中發表演說時指出：「我已經批准未來十年間投入總額3500億謝克爾（shekel，約1100億美元），為以色列建立自主軍工產業。」

他說，發展本國軍事工業將有助於提升國家安全。「我們希望減少對任何一方的依賴，即使朋友也如此。我們國防工業中最傑出的人才正在勤奮研發將會保證以色列在未來戰場上取得優勢的武器系統。」

經長達2年在不同戰線上多頭開戰，以色列的軍事資源已然吃緊。有些國家為抗議加薩攀升的死亡人數而停止軍售，或在戰爭不同階段祭出限制措施。

根據以色列政府的數據，2026年以色列將把約16%的公共預算投入國防，約為350億美元。這在總預算2080億美元中占很大比重。

與哈瑪斯（Hamas）的戰爭於2023年10月爆發之前，以色列的國防預算約為204億美元。

以色列 巴勒斯坦 猶太

上一則

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

延伸閱讀

空襲黎巴嫩釀3死 以色列：鎖定聖城部隊及真主黨成員

空襲黎巴嫩釀3死 以色列：鎖定聖城部隊及真主黨成員
訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光
哈瑪斯襲以 前親信稱內唐亞胡指示規避安全破口責任

哈瑪斯襲以 前親信稱內唐亞胡指示規避安全破口責任
以色列擬再攻伊朗 內唐亞胡欲拉川普加入

以色列擬再攻伊朗 內唐亞胡欲拉川普加入

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單