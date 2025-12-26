以色列核准擴建19處屯墾區 14國促撤：破壞脆弱停火局面

以色列安全內閣21日批准在約旦河西岸新建19個定居點，財政部長稱此舉旨在阻止巴勒斯坦建國；圖為以色列推土機在已撤離的以色列定居點Sanur平整土地，Sanur是2005年撤離的西岸北部四個定居點之一。(歐新社)

法國、英國與德國等14個國家24日發布聲明，譴責以色列 近日批准在被占領的約旦河西岸（West Bank）興建新的猶太 人屯墾區。

綜合法新社和路透報導，根據法國外交部發布的聯合聲明，「包括比利時、加拿大、丹麥、法國、德國、義大利、冰島、愛爾蘭、日本、馬爾他、荷蘭、挪威、西班牙及英國等國，我們譴責以色列安全內閣批准在被占領的約旦河西岸設立19處新屯墾區的決定。」

聲明指出，「我們重申，明確反對任何形式的併吞行為以及擴大屯墾政策。」

以色列極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）21日宣布，當局已核准這些屯墾計畫，表示此舉是在防止巴勒斯坦 國成立。

14國聲明強調，這樣的單方面行動「違反國際法」，並在調停者努力推動加薩停火協議第二階段之際，可能破壞脆弱的停火局面。 這些國家呼籲以色列「撤回這項決定，並停止擴建屯墾區」。

14國重申，「基於兩國方案，將堅定不移地致力於全面、公正且持久性和平…讓以色列與巴勒斯坦這兩個民主國家能在和平與安全下比鄰而居」。

以色列在1967年的一場戰爭後占領約旦河西岸。

不包括1967年被以色列占領和併吞的東耶路撒冷，目前約50多萬名以色列人居住在約旦河西岸，也有約300萬名巴勒斯坦人居住於此。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）24日在社群平台X發文駁斥外國政府聲明，表示相關決定是為了因應以色列面臨的安全威脅。

他表示：「外國政府無權限制猶太人居住在以色列土地上，任何這樣的呼籲在道德上都是錯誤的，對猶太人具有歧視性。」

此外，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）24日表示，以色列未來十年將投資1100億美元，發展自主軍工產業。

中央社引述法新社報導，內唐亞胡在以色列南部一座空軍基地舉行的軍事儀式中發表演說時指出：「我已經批准未來十年間投入總額3500億謝克爾（shekel，約1100億美元），為以色列建立自主軍工產業。」

他說，發展本國軍事工業將有助於提升國家安全。「我們希望減少對任何一方的依賴，即使朋友也如此。我們國防工業中最傑出的人才正在勤奮研發將會保證以色列在未來戰場上取得優勢的武器系統。」

經長達2年在不同戰線上多頭開戰，以色列的軍事資源已然吃緊。有些國家為抗議加薩攀升的死亡人數而停止軍售，或在戰爭不同階段祭出限制措施。

根據以色列政府的數據，2026年以色列將把約16%的公共預算投入國防，約為350億美元。這在總預算2080億美元中占很大比重。

與哈瑪斯（Hamas）的戰爭於2023年10月爆發之前，以色列的國防預算約為204億美元。