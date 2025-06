伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

美國「新聞周刊」18日報導,伊朗 國營媒體伊朗通訊社(IRNA)在社群媒體 「X」上用阿拉伯語發布一段影片,影片中一隻手撫摸著一枚似乎是核彈的物品,旁白還寫著「也許」(Maybe)。目前該影片瀏覽次數已破589.4萬次。

根據「X」的自我介紹,IRNA稱其為「伊朗在阿拉伯世界的聲音」,並獲得該國官方的許可。影片在激昂的旋律下,出現一枚帶有核符號的小型炸彈物品,還有一隻手輕撫著它。

報導指出,就在伊朗國營媒體發布這段影片之際,以色列以阻止伊朗研發核武為由,持續打擊該國軍事與核設施。伊朗則動用無人機 與飛彈反擊,並否認研發核武,稱其核研究僅用於民用用途。目前也沒有證據證明伊朗擁有核武,不過社群媒體上的這段影片卻帶著警告的意味。

ربما..

Maybe pic.twitter.com/tB02PrPbp1 — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) 2025年6月17日

Instagram/iraninarabic_ir(若有侵犯著作者權益,請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)