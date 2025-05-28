以前總理批內唐亞胡犯戰爭罪 梅爾茨態度轉變怒斥傷平民

巴勒斯坦居民27日聚集在加薩走廊南部拉法的物資分發點附近，尋求外界援助。（路透）

以色列 前總理歐麥特（Ehud Olmert）27日公開指責以色列在加薩 地區犯下戰爭罪行，指出「數千名無辜的巴勒斯坦 人以及許多以色列士兵正被殺害」，並批評現任總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的政府將加薩變成「人道主義災區」，發動的是一場與合法戰爭目標無關的「個人政治戰爭」，「直接將加薩變成人道主義災區」。

與此同時，加薩南部一處由美國與以色列支持的人道主義基金會設立的援助物資中心，27日爆發混亂。數千名巴勒斯坦人衝破鐵絲網進入倉儲區域，搬走大量裝滿糧食的紙箱。根據網上影片，現場保安曾鳴槍示警，場面一度失控。

路透報導，自以色列對加薩實施近三個月封鎖以來，截至27日傍晚，該基金會已派發約8000個糧食紙箱，相當於約46萬2000餐，援助中心所在的南部城市拉法（Rafah）目前完全由以軍控制。

哈瑪斯控制的加薩政府媒體辦公室主任Ismail Al-Thawabta表示：「在以色列緩衝區內營運的公司的管理不善，這導致數千名飢餓的民眾在被圍攻和飢餓的壓力下，衝進食品派發中心，搶奪糧食，而以色列軍隊則選擇開火。」

在國際輿論層面，對以色列在加薩的軍事行動也出現轉變。向來堅定支持以色列的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），26日首度公開表示無法再理解以軍在加薩的軍事目標。

梅爾茨表示，「以近期這種愈來愈常見的方式傷害平民百姓，無法再被合理化為一場對抗哈瑪斯恐怖主義的戰鬥。」這是梅爾茨迄今對以色列總理內唐亞胡政府最強烈的批評。

德國社會民主黨（SPD）多名國會議員同日也呼籲停止對以色列出口德製武器。該黨外交政策發言人阿麥托維奇（Adis Ahmetovic）強調：「德國武器不能被用來散播人道災難和違反國際法。」

義大利方面，國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）指出，內唐亞胡「所做一切都是錯的」，並強調其軍事行動已越過合法戰爭的界線。他呼籲：「我們需要將巴勒斯坦人民從暴力和死亡的魔爪中解放出來，還給他們食物、醫療與生命。」