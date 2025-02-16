被囚期間女兒誕生 以色列人質獲釋終得知么女名字

迪克爾陳（Sagui Dekel-Chen，左）與妻子阿維塔爾（Avital），他手中拿的板子寫著「帶它們回家」，數字「73」指的是73名在加薩的人質。（路透）

擁有美國和以色列 雙重國籍的迪克爾陳是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 最新釋放人質之一，其么女在他2023年10月被哈瑪斯綁架的兩個月後出生，迪克爾陳今天獲釋後終得知么女名字。

法新社報導，以色列政府公布的影像顯示，36歲的迪克爾陳（Sagui Dekel-Chen）與妻子阿維塔爾（Avital）在分離16個月後相擁，喜極而泣的她告訴丈夫，他們的小女兒叫做夏哈．馬薩（Shahar Mazal），意思是「幸運的黎明」。

這對夫婦是在以色列南部一座軍事基地團聚，迪克爾陳以及另外2名人質今天獲釋後被帶到此處，這是以色列與哈瑪斯（Hamas）的加薩 走廊（Gaza Strip）停火協議生效後第6度換囚。

以色列倡議團體「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）分享迪克爾陳家屬的聲明，內文寫道：「我們的薩基（迪克爾陳）回家了。一名朋友、兒子、伴侶，還有最重要的，一位父親回家了。」

聲明還指出，迪克爾陳被囚禁將近500天後，「他現在終於回到以色列的國土，和我們在一起」。