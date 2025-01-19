停火生效 以色列軍方：首批獲釋3人質返回國境

守在以色列特拉維夫的民眾，在聽到三位人質被釋放的消息時激動落淚。(路透)

以色列 軍方宣布，在加薩 走廊的部隊接獲巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯 今天釋放的3名人質後，她們已經在以軍陪同下返回國境。

法新社報導，以色列軍方在聲明中指出：「不久之前，在以色列國防軍（Israel Defence Forces）和以色列安全局（Israel Security Agency）部隊陪同下，獲釋的人質跨越邊界進入以色列領土，目前正在前往以色列南部的初始接收點途中，她們將在當地接受初步醫療評估。」

以色列軍方稍早聲明指出：「獲釋的3名人質在以色列國防軍特種部隊和以色列安全局部隊陪同下，正在返回以色列國境途中。」

影片來源：YouTube@CBS News

路透報導，數以千計以色列人聚集特拉維夫（Tel Aviv）的以色列國防軍總部外一處廣場上，透過大螢幕觀看直播，當畫面播出3位女性人質步出一部被武裝哈瑪斯（Hamas）成員包圍的車輛時，群眾歡呼、擁抱並且哭泣。

那群戰士高呼哈瑪斯武裝派系名稱同時，3名人質步上紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）所屬車輛。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室確認3人是戈南（Romi Gonen）、史坦布瑞徹（Doron Steinbrecher）、達瑪里（Emily Damari）。以色列官員告訴路透，紅十字會表示，她們健康情況良好。

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