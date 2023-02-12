料理功夫／金絲瓜佐番茄醬
金絲瓜外表是鮮豔的黃色，長長圓圓的，含有豐富的葉酸、維他命A、鉀，熱量很低，碳水也很低。
材料：
金絲瓜1顆、牛番茄1顆、蘑菇5個、羅勒葉8片。
調味料：
橄欖油2大匙、糖3大匙、番茄醬2大匙、黑胡椒粉適量、海鹽適量。
作法：
1.用一深鍋裝水，將整顆義大利櫛瓜放入並煮沸
2.使其均勻受熱直到櫛瓜變軟，然後橫向切成兩半，再用叉子取出金絲瓜。
3.牛番茄、蘑菇切小丁和羅勒切碎備用。
4.在平底鍋中放入橄欖油，加入牛番茄丁、蘑菇丁和羅勒葉，並用海鹽、番茄醬、黑胡椒粉和糖調味，用中火大約煨煮5分鐘。
5.最後將醬汁淋在金絲瓜上，即可盛盤。
小叮嚀：
1.新鮮牛番茄也可以使用罐頭番茄代替。
2.調味料份量依照個人口味斟酌。
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