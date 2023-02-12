我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

吃貨／6連鎖早餐餐廳 挑動主廚舌尖

周靜芝
早餐連鎖餐廳提供的美味食物，讓人活力飽滿地展開新的一天。（取自臉書@IHOP）
早餐連鎖餐廳提供的美味食物，讓人活力飽滿地展開新的一天。（取自臉書@IHOP）

煎餅(pancakes)、鬆餅(waffles)、歐姆蛋(omelets)，這些常見的美式早餐，無論是從得來速買來當早餐，或是在店內坐下來好好享用，最大的好處是不用自己在廚房忙碌半天，許多早餐連鎖餐廳都能提供這些美味食物，讓你活力飽滿地展開新的一天。

每個人可能有一張自己經常光顧的熱門早餐店清單，但你可能會好奇美食專家或是大廚們沒有在家做早餐時，喜歡光顧哪些餐廳？以下是6家從遍布全美到在地經營、連他們也誇讚的連鎖早餐餐廳：

1.鬆餅屋

佛羅里達州達尼丁的Madison Avenue Pizza老闆兼主廚法拉羅(Sean Ferraro)表示，如果他不在當地餐廳享用早餐，鬆餅屋(Waffle House)是他最喜歡去的地方之一。 該連鎖餐廳目前在全美25個州擁有2,000多家分店，自1920年代以來始終提供美味的早餐。

法拉羅說，他來自佛羅里達，而鬆餅屋是南方文化標誌之一，「它們無處不在，24小時營業，坐在櫃檯前看著廚師在你面前做早餐真是太棒了。」

法拉羅表示，鬆餅屋都採平頂建築，開放式廚房通常位於餐廳的中間，「沒有什麼可隱瞞的，一切都是現點現做，就在你面前，而且口味始終如一。」法拉羅說，誰不想在淩晨2點醒來、飢腸轆轆時，來一份熱騰騰的鬆餅加蛋呢？

鬆餅屋也是Craft Wood Fired Catering主廚瓊斯(Kyle Jones)的最愛。他說，他喜歡鬆餅屋，是因為他們提供了經典的美式早餐，而且總是烹製得恰到好處。瓊斯對鬆餅屋的核桃鬆餅念念不忘。

鬆餅屋(Waffle House)連鎖餐廳目前在全美25個州擁有2,000多家分...
鬆餅屋(Waffle House)連鎖餐廳目前在全美25個州擁有2,000多家分店。（取自臉書@Waffle House）

2.IHOP

瓊斯另一個心頭好是IHOP，這家於1950年代在洛杉磯開業的早餐餐廳，數十年來為無數顧客提供鬆軟的煎餅、熱鬆餅、加了雞蛋的早餐，甚至素食餐點。

瓊斯最常點的是煎餅和鬆餅，不過他說雞蛋也很不錯。「他們的煎餅和鬆餅特別好吃，總是軟而蓬鬆」，瓊斯說，IHOP和鬆餅屋同樣有很棒的歐姆蛋和雞蛋套餐，都是選用新鮮食材製成的。

除了美味的食物，瓊斯表示，IHOP的服務也值得稱道，「他們的服務總是友善而有效率」。

除了美味的食物，IHOP的服務也頗受稱道。（取自臉書@IHOP）
除了美味的食物，IHOP的服務也頗受稱道。（取自臉書@IHOP）

3.麥當勞

出外旅行時想要來客既美味又方便的早餐，除了麥當勞(McDonald's)，還有什麼更好的去處呢？

The Forked Spoon主廚、食譜作家蘭德哈瓦(Jessica Randhawa)說，當她一早上路時，總是找家麥當勞停下來，以便餵飽一家大小。她表示，麥當勞供餐速度快，這樣她就可以節省時間，並讓全家人有頓美味早餐。

去麥當勞吃早餐時，請記住早餐只供應到上午11點，可以挑選經典的麥當勞早餐，包括培根雞蛋馬芬以及豬肉雞蛋起司堡。

麥當勞是許多人出外旅遊時方便覓食的好去處。（取自Shutterstock）
麥當勞是許多人出外旅遊時方便覓食的好去處。（取自Shutterstock）

4.First Watch

First Watch是廣受消費者喜愛的早餐連鎖店，在全美擁有數百家分店，它是佛羅里達傑克遜維爾的Josephine餐廳行政主廚普瑞斯(Zach Preece)的最愛。普瑞斯讚賞First Watch致力於使用當令產品及對新鮮食材的堅持。普瑞斯說，你很難看到速食店這樣做，或是全年不斷地在更動菜單。

當普瑞斯光顧First Watch時，通常會點酪梨吐司配上薯餅，而不是雞蛋。他說， 酪梨的品質極佳，吐司口感也很札實。普瑞斯不是唯一喜愛First Watch 的人——經營茶葉品牌Herbs & Kettles的柯羅帝亞(Poorvi Chordia)也強烈推薦這家餐廳。

柯羅帝亞說，他喜歡First Watch的主要原因是，這家連鎖餐廳堅持使用新鮮食材、提供健康餐食、現點現做，並且在廚房中不使用油炸鍋或加熱燈。柯羅帝亞還欣賞他們的菜單設計，每一種成分都被列出來，讓對食物有禁忌的人可以參考；此外，有系列的素食餐點可供選擇，而且美味始終如一。

First Watch是廣受消費者喜愛的早餐連鎖店，在全美擁有數百家分店。（取自...
First Watch是廣受消費者喜愛的早餐連鎖店，在全美擁有數百家分店。（取自[email protected] Watch）

5.埃爾默餐廳

埃爾默餐廳(Elmer's Restaurant)是主廚兼作家畢克斯比(Allen Bixby)最常吃早餐的餐廳之一，這家頗受歡迎、位於西北部的煎餅店成立於1960年代。畢克斯比說，這家區域連鎖餐廳經營得十分成功，全天供應早餐。

畢克斯比表示，他欣賞埃爾默餐廳使用他所熟悉的在地優質品牌，例如Tillamook 乳酪、Zenner's香腸和Daly's培根，「很高興看到在地農產品受到支持，尤其是使用它們製造出優質的食物。

埃爾默餐廳多年來堅持使用在地優質食材。（取自臉書@Elmer's）
埃爾默餐廳多年來堅持使用在地優質食材。（取自臉書@Elmer's）

6.克林頓街烘焙坊

克林頓街烘焙坊(Clinton St. Baking Co.)雖然分店不多，但依然是大廚們青睞有加的早餐店。從2001年開始，這家受歡迎的店在紐約市和東京各拓展了幾個地點。

紐約市Goa New York餐廳老闆兼主廚貝哈瓦尼(Hemant Bhagwani)推薦說，克林頓街烘焙坊是下東城早午餐的好去處。貝哈瓦尼說，他最喜歡西班牙乳酪炒香腸，他們有最好的藍莓煎餅、搭配優質的楓糖、奶油，「而且服務也很棒」。

除了貝哈瓦尼推薦的之外，一定要嘗嘗布里歐法式吐司、克林頓街歐姆蛋和糖漬培根，消費者對這三項都讚不絕口。

克林頓街烘焙坊是下東城早午餐的好去處。（取自Clinton St. Baking...
克林頓街烘焙坊是下東城早午餐的好去處。（取自Clinton St. Baking Co.）

麥當勞 雞蛋 紐約市

上一則

娛樂／「深海」磨7年 每幀都絕美

下一則

醫藥／小弟弟硬不起來？或因三高共病

延伸閱讀

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
NBA／田州曼菲斯警施暴事件 灰熊默哀球員慟：不該發生

NBA／田州曼菲斯警施暴事件 灰熊默哀球員慟：不該發生
德州參議會提案 休士頓等4大城可設賭場 線上博弈也開放

德州參議會提案 休士頓等4大城可設賭場 線上博弈也開放
場邊人語／巨人客場 攻勢流暢

場邊人語／巨人客場 攻勢流暢

熱門新聞

微軟共同創辦人比爾蓋茲從他過去所有讀過的「圖書資料庫」之中，挑選五本他個人最喜愛的書籍及原因，推薦給大家。（取自官網）

比爾蓋茲的書單 這次換花樣 嚴選5本必讀

2023-02-04 18:31
喜怒哀樂，人之性情；開心的氣氛傳感，生氣的情緒也會影響四周的人；自我發洩之時，也要顧慮他人的感受 。（Getty Images）

封面故事／7個情緒暴走的小故事

2023-02-05 12:21
巴菲特推薦「非典型經營者的成功法則：8個企業成功翻轉的案例」（Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success）一書。（美聯社）

封面故事／巴菲特的書單 教股迷「成功法則」

2023-02-05 14:27
報稅季節到了，個人超過4萬1755元（夫妻合報超過8萬3550元）的稅率為22%。(Getty Images)

今年退稅少 再失一層皮？ 聯邦稅表申報攻略

2023-02-04 18:41
人在盛怒之際可能說出或做出自己其實不喜歡的事情，等到氣消了就後悔不已。（Getty Images）

封面故事／氣到失控 小心身體這3處

2023-02-05 02:28
歐巴馬2022年的13本最愛書籍包括小說和紀實文學作品，主題多元。（美聯社）

封面故事／歐巴馬的書單「藏愛妻私心」小說最推薦這2本

2023-02-05 14:52

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題