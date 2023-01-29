旅遊補給站／家庭旅遊 10個新趨勢

隨著許多父母都希望來一趟年度家庭旅遊，不意外地，2023年的旅遊業將會是表現耀眼的一年。（Getty Images）

如果過去兩年，旅遊有些什麼指標的話，那麼2023 年對家庭旅遊來說，便是刺激與喧鬧。經過2022年的汽油漲價與經濟動盪，在迎接後疫情 時代的來臨時，美國、墨西哥、歐洲等地都可以嗅出旅遊業有復甦、重返榮景的趨勢。隨著許多父母都希望來一趟年度家庭旅遊，不意外地，2023年的旅遊業將會是表現耀眼的一年。

以下是「今日美國」旅遊版預測新的一年家庭旅遊的10個趨勢，以及如何提早規畫。

2023年飛往歐洲的廉航機票更容易買到了。圖為挪威廉價航空挪威大西洋航空。(Getty Images)

1.飛歐洲廉航 選擇更多了

汽油價格與旅遊需求在2022年雙雙達到巔峰，飛越大西洋的旅程對預算不充裕的家庭旅客充滿不確定性。如果你以為2023年飛往歐洲依然要花一大筆錢的話，這家冰島新的航空公司PLAY可能會改變你的想法。

這家廉價航空每日從巴爾的摩、波士頓和紐約的哈德遜河谷，飛往冰島首都雷克雅未克，旅客可以從這裡轉機前往巴黎、倫敦和都柏林；預期今年春天，航點將增加華盛頓DC。

當然，PLAY不是飛越大西洋航班唯一的新面孔，挪威廉價航空挪威大西洋航空 (Norse Atlantic Airways)，繼去年6月開闢了紐約與奧斯陸航線後，又新增了佛羅里達羅德岱堡、倫敦、奧蘭多、洛杉磯和柏林等航點。另一家歐洲聯航French Bee在去年12月開闢了邁阿密至巴黎的固定航班後，今年中也將延伸航線至洛杉磯與紐瓦克。

2.國家公園遊客 持續增加

疫情期間，家庭旅客重視安全與能夠保持社交距離的旅行，這讓擁有廣闊戶外空間的國家公園到訪人數暴增，這一形勢至2022年依舊沒有改變，甚至將繼續維持至2023年。

非旺季的海邊度假，提供不一樣的冬季樂趣。（取材自Canoe Place Inn & Cottages網站）

3.海灘景點 淡季依然熱門

全家人到海灘度假旅遊，沒有必要等到夏天，事實上，非旺季的海邊度假，提供不一樣的冬季樂趣。帶上一雙拖鞋，除了享受夏天所沒有發現的趣味外，還可以讓荷包省下一筆錢。

例如紐約的漢普頓，當地消費隨著氣溫而下降。入住漢普頓海灘(Hampton Bays)的一家Canoe Place Inn & Cottages旅館 ，可以到外海或內陸海的沙灘，坐在椅子上觀看潮起潮落，或用沙子堆個「雪人」。走回旅館，在壁爐旁喝杯熱可可，或在大浴缸內泡個熱水浴，再到Good Ground Tavern餐廳點一碗暖胃的蛤蠣巧達湯。

4.非傳統旅宿 大小孩驚

從如何旅遊到給多少小費，疫情改變了旅遊的方方面面，尤其是家庭旅客希望遠離那些度假設施，越來越多人只想要一間有四面牆的標準旅宿，父母希望找到特別的福利，例如兒童同行免費、兒童俱樂部擁有假日農場、樹屋和氣墊床等，更多讓大人小孩驚艷的設施。

例如懷俄明州的科迪(Cody)，這裡是進入黃石公園前的重要城市和家庭旅遊的熱點；走訪「西部水牛比爾中心」(Buffalo Bill Center of the West)、觀賞科迪的牛仔之夜 (Cody Night Rodeo)、在Shoshone河邊的鱒魚農場露營，這些都不是傳統的旅遊方式，但這些特殊的體驗絕對會讓孩子們回味好多年。

5.新奇體驗 刺激又難忘

經歷長時間的疫情隔離，每個家庭成員都希望有些新奇的旅遊體驗，奢華連鎖旅館Fairmont觀察到此一市場需求，開發出一系列名為「Beyond Limits」的旅程，保證讓旅客出乎意料又難忘。

旅程內容包括在夏威夷的Fairmont Orchid觀賞海底芭蕾、在墨西哥瑪雅里維耶拉 (Riviera Maya) 的Fairmont Mayakoba，到鐘乳石岩洞內聆賞燭光音樂會。

入住豪華露營營區，可讓戶外假期更為輕鬆。圖為美國國家公園的豪華露營。（美聯社資料照片）

6.豪華露營區 舒適不辛苦

家庭遊客喜歡擁抱大自然，但對許多人來說，入住豪華露營 (glamping) 營區，可讓戶外假期更為輕鬆。豪華露營同樣提供親近大自然的機會，卻少了「艱苦」的那部分；更何況在經歷疫情期間兩年多來的成長，今年應該也不會有冷卻的跡象。

2023年建議可以前往緬因州巴爾港 (Bar Harbor) 的豪華露營區Terramor Outdoor Resort，這裡可以舒適地待在高級帳篷內、享受阿卡迪亞國家公園的美景；帳篷內的床單、枕頭是選用有「寢具界勞斯萊斯」之稱的義大利品牌Frette，並附有衛浴設備。觀星、瑜伽、營火……等活動，將可滿足家庭每一個成員。

7.非集團式旅館 接待熱誠

過去這一年，非集團式經營的旅館，在熱誠的接待及無微不至的服務上，贏得家庭旅客的讚賞，甚至在他們返回居住地時仍津津樂道。

在羅德島州普洛敦維士(Providence)、由家族經營的精品旅館The Beatrice便是其中一個例子，這家旅館是由坦金(Temkin)家族的女性大家長碧雅翠絲．坦金(Beatrice Temkin)所創立，旅館不但以她名字來命名、將她的肖像畫掛在大廳，她的簽名也被製成旅館招牌，旅館正進行的一項文學活動「Bea’s Book of the Month」也因為碧雅翠絲喜好閱讀。

方便的度假村是家長們最愛。圖為奧蘭多迪士尼世界的四季渡假村。（取材自官網）

8.祖孫兩代度假 彌補親情

祖父母和孫子一起旅遊現正大為流行，這股趨勢被稱為「跨世代旅遊」(skip-gen travel)，因為它們跳過了中間世代。許多祖父母輩的人為彌補疫情期間的「親情空窗期」，更願意花時間、花錢與孫輩們一起出遊。

祖孫兩代共同旅遊，除了可以鞏固祖孫情誼，還可以讓父母樂得喘一口氣。不論是過夜型的度假旅館，或是對年長者友善的度假村，跨世代旅遊絕對可以製造許多溫馨回憶。

團體旅遊包含住宿和大部分餐食，有些從搭機、轉機到小費，無所不包，讓度假更輕鬆。（取材自Adventures by Disney網站）

9.團體旅遊 全然放輕鬆

要安排整個家庭到遠處旅遊，本來就是一件艱鉅的工程，尤其在疫情期間更增添了許多不確定性。但若是參加團體旅遊，有人規畫好行程、處理好一切細節，還有導遊帶領，讓大人和小孩都可以放輕鬆、優閒度假。

更好的是，團體旅遊包含住宿和大部分餐食，有些從搭機、轉機到小費，無所不包，讓度假更輕鬆。尤其在經歷幾年的疫情後，誰不希望如此？旅遊業者Adventures by Disney的家庭旅遊業務，已發展為40條全球旅遊路線。

全包式家庭旅遊，目前很受歡迎，尤其是對有小小孩的父母更具吸引力。取自Grand Velas Resort網站

10.度假村全包 家長最愛

帶小孩一起旅行絕非輕鬆事，他們每分每秒的驚喜與探索，背後都有父母的擔心與緊張。帶著嬰兒出遊，更是需要擬一份打包清單，多幾個行李箱塞些麻煩的裝備。

但是在墨西哥的三個Grand Velas度假村，有專屬的保母料理嬰兒的大小事務，還有嬰兒床、高腳椅、嬰兒浴缸、奶瓶加熱器、安撫奶嘴等。你可以輕裝出門，在入住時知道一切都已準備妥當。這類全包式家庭旅遊，目前很受歡迎，尤其是對有小小孩的父母更具吸引力。