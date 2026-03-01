我的頻道

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

德州馬林學區懲罰發聲學生判賠754萬 影響擴及全美

本報訊
聯邦法院針對「第一修正案報復案」作出重大裁決，此案屬聯邦法院判決，影響將波及全美，特別是針對如加州等學區對家長言論進行審查或洗腦現象，具有強大的警示作用。（受訪者提供）
聯邦陪審團近日針對太平洋法律協會（Pacific Justice Institute，簡稱PJI）客戶與德州馬林獨立學區（Marlin ISD）間的「第一修正案報復案」作出重大裁決，判處學區及官員需賠償原告共計754萬6465美元。PJI灣區主席李少敏（Frank Lee）指出，此判決被視為維護家長權利、學生權利及校園言論自由的標誌性勝利。

本案源於2023年5月22日，馬林獨立學區前總監韓森（Darryl Henson）在原定畢業典禮前三天，宣稱全校僅五名高三生符合畢業資格，宣布延後畢業典禮，此舉引發全國關注，瓊斯（Jones）一家對此公開批評、強森（Monica Johnson）則發起請願要求罷學區免總監。

隨後，學區展開一系列報復行動，不僅將強森強行逐出公開會議並下達一年禁入令，並調低瓊斯兄弟學年結束後的成績，同時禁止強森的女兒，同時也是2023年的畢業生代表Me'Kia Mouling在畢業典禮上致詞，甚至更改其班級排名。學區向家長發出「停止與終止函」，威脅若持續公開批評即提告。

原告強森及瓊斯一家依據聯邦民權法案提告，指控學區侵犯第一修正案言論自由及第14修正案的正當程序條款，庭審證據顯示，當時幾乎全體畢業生均符合畢業資格，直接反駁了校方的說法。

美國德州西區聯邦地方法院韋科分院的陪審團一致裁定原告勝訴。被告方除了韓森外，還有學區警察局長西蒙斯（John Simmons），在逾750萬美元的賠償金中，包含針對韓森與西蒙斯個人逾400萬美元的懲罰性賠償。

李少敏指出，經過一周審訊，此裁決代表對學校官員非法報復行為的徹底否定，是家長與學生的重大勝利。原告瓊斯夫婦對此深表感激，強調在PJI首席律師戴維斯（Janelle Davis）與PJI支持下，正義終於得以伸張，「德州不應有任何師生再遭受此等待遇」。強森則強調，行使憲法權利不應遭到報復，違規者必須承擔責任。

戴維斯表示，此判決傳達了一個明確訊息：「官員不能濫權噤聲家長或懲罰發聲的學生。」PJI創辦人達可斯（Brad Dacus）則補充，當學校官員濫權報復真相時，便是在破壞民主基石，此判決提醒所有學區：憲法權利並非可選項。李少敏指出，由於此案屬聯邦法院判決，其影響將波及全美，特別是針對如加州等學區對家長言論進行審查或洗腦現象，具有強大的警示作用。

